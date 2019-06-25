Європейські Ігри 2019 - що сьогодні чекає на українських спортсменів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У столиці Білорусі, в Мінську, тривають ІІ Європейські ігри. Майже 4 тисячі спортсменів борються за 200 комплектів медалей в 15 видах спорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національний олімпійський комітет України.
Україну на Європейських іграх-2019 представляють 198 спортсменів. Станом на сьогодні вони завоювали 18 медалей: 5 золотих, 7 срібних і 6 бронзових. Цей результат дозволив українцям зайняти четверте місце в загальному медальному заліку. У третій день змагання Україні срібло принесла пара Антон Давиденко та Микола Просторів в стрибках на батуті.
Сьогодні, 25 червня, на ІІ Євроіграх представники України вийдуть на старт у стрільбі з лука, дзюдо, бадмінтоні, стрибках на батуті, пляжному футболі, велошосе, вільній боротбі, боксі, веслуванні на байдарках і каное, кульовій стрільбі, настільному тенісі.
Зазначимо, II Європейські ігри в Білорусії завершаться 30 червня, фінальна церемонія закриття відбудеться на стадіоні “Динамо”. У 8 видах спорту на Європейських іграх буде розіграно олімпійські ліцензії на Ігри-2022 в Токіо.
Нагадаємо, український тенісист переміг росіянина на шляху до 1/4 фіналу ЄІ-2019.
Також четверо українських боксерів вийшли у чвертьфінал на Європейських іграх у Мінську.