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ЄІ-2019: четверо українських боксерів вийшли у чвертьфінал

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Четвертий день боксерського турніру на Європейських іграх у Мінську ознаменувався перемогами для збірної України, інформує УНН з посиланням на Федерацію боксу України.

ЄІ-2019: четверо українських боксерів вийшли у чвертьфінал

Так за результатами поєдинків 24 червня боксери "синьо-жовтої" чоловічої команди принесли чотири з чотирьох можливих перемог та гарантували собі місце у чвертьфінал. Це означає, що вже у наступному поєдинку наші боксери проведуть бої за нагороди Континентальної першості.

Розпочав переможну ходу для лідер збірної України у вазі до 56 кг, капітан команди Микола Буценко. У своєму дебютному поєдинку Микола здолав представника Азербайджану та одного з головних фаворитів у боротьбі за нагороди змагань Тайфура Алієва. Підсумковий результат поєдинку 4:1.

Першу перемогу на європейському боксерському турнірі здобув також й суперважковаговик Віктор Вихрист. За результатами трьох раундів наш боксер одноголосним рішенням здолав представника Росії Івана Вєрясова.

З перемоги вечірню програму змагань відкрив для збірної України лідер команди у вазі до 52 кг – Дмитро Замотаєв. У надзвичайно напруженому та цікавому двобої наш боксер з рахунком 4:1 здолав азербайджанця Масуфа Юсіфзада.

Ну і переможну крапку, в рамках поєдинків четвертого змагального дня, поставив для збірної України Євген Барабанов (вагова категорія 69 кг). З рахунком 5:0 він переконливо переміг представника Туреччини.

Додамо, чвертьфінальні поєдинки, які стануть для української команди медальними, наші боксери проведуть 26 червня.

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