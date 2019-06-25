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ЕИ-2019: четверо украинских боксеров вышли в четвертьфинал

Киев • УНН

 • 13354 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Четвертый день боксерского турнира на Европейских играх в Минске ознаменовался победами для сборной Украины, информирует УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

ЕИ-2019: четверо украинских боксеров вышли в четвертьфинал

Так по результатам поединков 24 июня боксеры "сине-желтой" мужской команды принесли четыре из четырех возможных побед и гарантировали себе место в четвертьфинал. Это означает, что уже в следующем поединке наши боксеры проведут бои за награды континентального первенства.

Начал победное шествие лидер сборной Украины в весе до 56 кг, капитан команды Николай Буценко. В своем дебютном поединке Николай одолел представителя Азербайджана и одного из главных фаворитов в борьбе за награды соревнований Тайфур Алиева. Итоговый результат поединка 4:1.

Первую победу на европейском боксерском турнире получил также и супертяжеловес Виктор Выхрист. По результатам трех раундов наш боксер единогласным решением одолел представителя России Ивана Верясова.

С победы вечернюю программу соревнований открыл для сборной Украины лидер команды в весе до 52 кг - Дмитрий Замотаев. В чрезвычайно напряженном и интересном поединке наш боксер со счетом 4:1 одолел азербайджанца Масуфа Юсифзаде.

Ну и победную точку, в рамках поединков четвертого соревновательного дня, поставил для сборной Украины Евгений Барабанов (весовая категория 69 кг). Со счетом 5:0 он убедительно победил представителя Турции.

Добавим, четвертьфинальные поединки, которые станут для украинской команды медальными, наши боксеры проведут 26 июня.

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