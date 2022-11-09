Еврокомиссия предложила предоставить Украине 18 млрд евро макрофина

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"Европейская комиссия представила предложение о предоставлении Украине в 2023 году пакета макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. Очень важнаz инициатива, которая поддержит экономическую стабильность нашего государства и укрепит фундамент нашей будущей победы. Средства помогут покрыть значительную часть дефицита 8 млрд долларов", – написал Шмыгаль.

Он поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за лидерство, а также Валдиса Домбровскиса и правительство Чехии за решительное адвокатирование этой инициативы в ЕС.

"Ожидаем положительного решения Европейского парламента и Совета ЕС", – отметил премьер-министр.

Напомним

Ранее сообщали, что 9 ноября ЕС предложит новый механизм относительно 18 млрд евро помощи Украине.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Венгрия блокирует план ЕС по пакету помощи Украине в 18 млрд евро.