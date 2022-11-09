Угорщина блокує план ЄС щодо пакету допомоги Україні на 18 млрд євро - Bloomberg

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Єврокомісія запропонує у середу надавати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі, але ця ініціатива вимагатиме використання додаткових ресурсів у бюджеті ЄС.

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга, як повідомляється, сказав своїм колегам, що не підтримає такий варіант, який потребує одностайної підтримки 27 урядів.

Раніше

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не вноситиме фінансовий внесок у довгостроковий кредит ЄС для підтримки України у 2023 році на суму 18 млрд євро.