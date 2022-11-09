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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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07:46 • 22743 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Угорщина блокує план ЄС щодо пакету допомоги Україні на 18 млрд євро - Bloomberg

Угорщина блокує план ЄС щодо пакету допомоги Україні на 18 млрд євро - Bloomberg

Київ • УНН

 • 279167 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Угорщина заявила міністрам фінансів Європейського Союзу на зустрічі у Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакету допомоги Україні обсягом 18 мільярдів євро наступного року, з посиланням на джерела напередодні повідомило Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Єврокомісія запропонує у середу надавати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі, але ця ініціатива вимагатиме використання додаткових ресурсів у бюджеті ЄС.

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга, як повідомляється, сказав своїм колегам, що не підтримає такий варіант, який потребує одностайної підтримки 27 урядів.

Раніше

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не вноситиме фінансовий внесок у довгостроковий кредит ЄС для підтримки України у 2023 році на суму 18 млрд євро.

Українські Національні Новини

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