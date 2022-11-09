Угорщина блокує план ЄС щодо пакету допомоги Україні на 18 млрд євро - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Угорщина заявила міністрам фінансів Європейського Союзу на зустрічі у Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакету допомоги Україні обсягом 18 мільярдів євро наступного року, з посиланням на джерела напередодні повідомило Bloomberg, пише УНН.
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Єврокомісія запропонує у середу надавати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі, але ця ініціатива вимагатиме використання додаткових ресурсів у бюджеті ЄС.
Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга, як повідомляється, сказав своїм колегам, що не підтримає такий варіант, який потребує одностайної підтримки 27 урядів.
Раніше
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не вноситиме фінансовий внесок у довгостроковий кредит ЄС для підтримки України у 2023 році на суму 18 млрд євро.