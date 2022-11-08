ЄС запропонує новий механізм щодо 18 млрд євро допомоги Україні 9 листопада - Bloomberg

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«Європейський Союз запропонує в середу новий механізм надання фінансової допомоги Україні обсягом 18 мільярдів євро (18,1 мільярда доларів)…», - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що план ЄС спрямований на забезпечення більшої передбачуваності фінансової підтримки України після критики з боку Вашингтона та Києва щодо затримок блоку з фінансуванням. Наступного року Україні потрібно близько 38 мільярдів доларів, і адміністрація Байдена дала зрозуміти, що готова покрити приблизно половину суми.

Зазначається, що ЄС все ще необхідно схвалити 3 мільярди євро, що залишилися, з пакета на 9 мільярдів євро на 2022 рік, обіцяного в травні минулого року. Держави-члени розійшлися у думках щодо того, чи має допомога надаватися у вигляді грантів чи пільгових кредитів, як це було досі. Країни також зіткнулися через обсяг гарантій, які вони мають надати, щоб позичати гроші на ринках.

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«Щоб уникнути подальших затримок, виконавчий орган ЄС запропонує використовувати додаткову подушку у бюджеті ЄС як гарантію збору коштів. Цей варіант вимагатиме одностайної підтримки 27 урядів», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що новий інструмент для України передбачатиме кредити на дуже пільгових умовах для задоволення невідкладних потреб, відновлення критичної інфраструктури та початкової підтримки повоєнного відновлення, повідомили люди на умовах анонімності, оскільки плани все ще обговорюються.

«Видача кредитів супроводжуватиметься умовами, які Україна має виконати щодо верховенства закону, управління, боротьби з шахрайством та корупцією, які підтримають її зусилля щодо вступу до ЄС. Очікується, що до кінця року блок надасть Україні ліквідність обсягом 7,2 млрд євро після вторгнення росії у лютому», - наголошується в повідомленні.