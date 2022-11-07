Венгрия не будет вносить финансовый вклад в кредит Евросоюза для Украины

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«Мы готовы продолжать финансовую поддержку на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, конечно, не будем поддерживать какие-либо совместные заимствования Евросоюза в этой сфере», - сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия уже оказала достаточную финасовою помощь Украине при помощи совместных заимствований в период пандемии коронавируса.

«Мы поддерживали совместное заимствование во время эпидемии коронавируса, но этого было более чем достаточно», - отметил он.

Дополнение

Европейский Союз на следующей неделе представит план помощи Украине на 2023 год на 18 миллиардов евро.