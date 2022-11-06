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На следующей неделе ЕС представит план помощи Украине на 2023 год на 18 миллиардов евро

На следующей неделе ЕС представит план помощи Украине на 2023 год на 18 миллиардов евро

Киев • УНН

 • 301120 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Европейский Союз на следующей неделе представит план помощи Украине на 2023 год на 18 миллиардов евро. Об этом в Twitter написала президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен, передает УНН.

Цитата

"Позитивные сдвиги: на этой неделе мы предложим пакет финансовой поддержки для Украины на 2023 год. ЕС будет на стороне Украины столько, сколько нужно", - говорится в сообщении.

Контекст

ЕС намерен вносить 1,5 миллиарда евро в месяц, что в общей сложности составит 18 миллиардов евро в 2023 году.

В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно около 55 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета в следующем году и восстановления поврежденной инфраструктуры.

По оценкам Международного валютного фонда, в 2023 году Украине нужно от 3 до 4 миллиардов евро в виде иностранной помощи ежемесячно, чтобы поддерживать работу государственных служб.

Ожидается, что деньги поступят из ЕС, США, Великобритании и других западных стран вместе с международными финансовыми институтами.

До сих пор блок обязался предоставить Украине 9 миллиардов евро в качестве кредитов.

Но предоставление этой макрофинансовой помощи остановилось из-за дискуссий между государствами-членами, некоторые из которых утверждают, что деньги должны предоставляться в виде грантов, а не кредитов.

До Киева дошло пока только 3 млрд евро, кроме отдельного кредита в 1,2 млрд евро, на общую сумму 4,2 млрд евро.

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