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Наступного тижня ЄС представить план допомоги Україні на 2023 рік на 18 мільярдів євро

Наступного тижня ЄС представить план допомоги Україні на 2023 рік на 18 мільярдів євро

Київ • УНН

 • 301127 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Європейський Союз наступного тижня представить план допомоги Україні на 2023 рік на 18 мільярдів євро. Про це у Twitter написала президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.

Цитата

"Позитивні зрушення: цього тижня ми запропонуємо пакет фінансової підтримки для України у 2023 році. ЄС буде на боці України стільки, скільки потрібно", - йдеться в повідомленні.

Контекст

ЄС має намір вносити 1,5 мільярда євро на місяць, що загалом становитиме 18 мільярдів євро у 2023 році.

В жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно близько 55 мільярдів доларів для покриття дефіциту бюджету наступного року та відновлення пошкодженої інфраструктури.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, 2023 року Україні потрібно від 3 до 4 мільярдів євро у вигляді іноземної допомоги щомісяця, щоб підтримувати роботу державних служб.

Очікується, що гроші надійдуть із ЄС, США, Великої Британії та інших західних країн разом із міжнародними фінансовими інститутами.

Досі блок зобов'язався надати Україні 9 мільярдів євро в якості кредитів.

Але надання цієї макрофінансової допомоги зупинилося через дискусії між державами-членами, деякі з яких стверджують, що гроші мають надаватися у вигляді грантів, а не кредитів.

До Києва дійшло поки що лише 3 млрд євро, крім окремого кредиту в 1,2 млрд євро, на загальну суму 4,2 млрд євро.

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