Угорщина не вноситиме фінансовий внесок у кредит Євросоюзу для України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Угорщина не вноситиме фінансовий внесок у довгостроковий кредит Європейського Союзу для підтримки України у 2023 році на суму 18 млрд євро. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН з посиланням на Portfolio.
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«Ми готові продовжувати фінансову підтримку на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми, звичайно, не підтримуватимемо жодних спільних запозичень Євросоюзу в цій сфері», - сказав Сійярто.
За його словами, Угорщина вже надала достатню фінасову допомогу Україні за допомогою спільних запозичень у період пандемії коронавірусу.
«Ми підтримували спільне запозичення під час епідемії коронавірусу, але цього було більш ніж достатньо», - зазначив він.
Доповнення
Європейський Союз наступного тижня представить план допомоги Україні на 2023 рік на 18 мільярдів євро.