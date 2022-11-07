Угорщина не вноситиме фінансовий внесок у кредит Євросоюзу для України

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«Ми готові продовжувати фінансову підтримку на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми, звичайно, не підтримуватимемо жодних спільних запозичень Євросоюзу в цій сфері», - сказав Сійярто.

За його словами, Угорщина вже надала достатню фінасову допомогу Україні за допомогою спільних запозичень у період пандемії коронавірусу.

«Ми підтримували спільне запозичення під час епідемії коронавірусу, але цього було більш ніж достатньо», - зазначив він.

Доповнення

Європейський Союз наступного тижня представить план допомоги Україні на 2023 рік на 18 мільярдів євро.