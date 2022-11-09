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14 марта, 19:57 • 67325 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 103621 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 102383 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 133992 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135587 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111795 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105610 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91864 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111228 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136606 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127782 просмотра
Актуальное
Венгрия блокирует план ЕС по пакету помощи Украине на 18 млрд евро - Bloomberg

Венгрия блокирует план ЕС по пакету помощи Украине на 18 млрд евро - Bloomberg

Киев • УНН

 • 279160 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Венгрия заявила министрам финансов Европейского Союза на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в следующем году, со ссылкой на источники накануне сообщило Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Еврокомиссия предложит в среду предоставлять Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива потребует использования дополнительных ресурсов в бюджете ЕС.

Министр финансов Венгрии Михай Варга, как сообщается, сказал своим коллегам, что не поддержит такой вариант, который нуждается в единогласной поддержке 27 правительств.

Ранее

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет делать финансовый взнос в долгосрочный кредит ЕС для поддержки Украины в 2023 году на сумму 18 млрд евро.

Украинские Национальные Новости

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