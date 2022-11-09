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Єврокомісія запропонувала надати Україні 18 млрд євро макрофіну

Єврокомісія запропонувала надати Україні 18 млрд євро макрофіну

Київ • УНН

 • 289883 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Європейська комісія представила пропозицію щодо надання Україні у 2023 році макрофінансову допомогу в розмірі 18 млрд євро. Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

"Європейська комісія представила пропозицію про надання Україні у 2023 році пакету макрофінансової допомоги в розмірі 18 млрд євро. Дуже важлива ініціатива, яка підтримає економічну стабільність нашої держави та зміцнить фундамент нашої майбутньої перемоги. Кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе 38 млрд доларів", – написав Шмигаль.

Він подякував президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, а також Валдісу Домбровскісу та уряду Чехії за рішуче адвокатування цієї ініціативи в ЄС.

"Очікуємо на позитивне рішення Європейського Парламенту та Ради ЄС", – зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо

Раніше повідомляли, що 9 листопада ЄС запропонує новий механізм щодо 18 млрд євро допомоги Україні.

Bloomberg з посиланням на джерела зазначав, що Угорщина блокує план ЄС щодо пакету допомоги Україні на 18 млрд євро.

Українські Національні Новини

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