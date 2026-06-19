Европейцев поражает цена украинского вооружения и эффективность его применения против России - Штилерман

Украинские оборонные технологии и способность отечественных компаний создавать эффективное вооружение по значительно более низкой стоимости, чем западные аналоги, вызывают все больший интерес среди европейских партнеров, военных и производителей оружия. Об этом во время международной выставки вооружений Eurosatory-2026 в Париже заявил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, передает корреспондент УНН.

Прежде всего, в течение Eurosatory произошло два попадания в Москве, где были задействованы наши дроны. Это поражает людей - отметил он.

Штилерман подтвердил, что во время одной из последних атак на Москву использовались дальнобойные беспилотники FP-1, производства украинской компании Fire Point.

Это дроны FP-1 влетели и, как мы видели, поразили цели. Очень удачно работали с "Панцирями" (система российского ПВО – ред.), которые не могли их перехватить даже двумя ракетами. Но здесь нужно отдать должное военным. Я очень восхищен тем, как профессионально все было сделано. Это очень высокий профессиональный уровень - сказал Штилерман.

В то же время, по словам Штилермана, больше всего европейских партнеров поражают не отдельные изделия, а соотношение их цены и эффективности.

Больше всего поражает цена и то количество, в котором мы можем все это собирать - сказал он.

По его убеждению, опыт Украины уже заставляет европейские страны пересматривать традиционные подходы к оборонному планированию.

Мы продвигаем не свои изделия, мы продвигаем новую идеологию, где Европа должна вернуть себе субъектность. Мы показываем, что не нужно иметь такие большие бюджеты, нужно иметь дешевое и эффективное оружие - рассказал Денис Штилерман.

По его словам, все больше европейских высокопоставленных чиновников посещают стенды украинских компаний и внимательно изучают их опыт.

Их поражает скорость развития. Их поражает то, что мы не одна такая компания. Их поражают другие украинские производители. Люди видят, что с нуля можно построить очень большую и успешную индустрию, которая не просто противостоит такому большому врагу, как Россия, а побеждает - подвел итог Штилерман.

На выставку в Париж Fire Point привезла практически всю линейку своих разработок, включая дальнобойные дроны и БПЛА средней дальности FP-1, FP-2, ракету FP-5 Flamingo, баллистические ракеты FP-7 и FP-9. Кроме самих изделий компания демонстрирует собственные производственные технологии и оборудование.

Касательно баллистической ракеты FP-9, по словам Штилермана, сейчас компания ожидает завершения испытаний двигателя.

Сейчас ждем испытания двигателя. Испытаем двигатель, начинаем летные испытания. После этого, как только получим подтверждение, что он удерживается на надлежащей траектории и выполняет полетное задание, начинаем тестирование на России - отметил сооснователь компании Fire Point.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" сообщил, что Fire Point приближается к производству баллистических ракет. По его словам, министры обороны Украины и Германии подписали соглашение об объединении технологических возможностей. Президент также призвал участников антибаллистической коалиции приложить максимум усилий и дать результаты уже в этом году.