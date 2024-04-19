Европейский центробанк планирует заставить UniCredit выйти с рынка россии - Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует приказать итальянскому UniCredit, второму крупнейшему банку стран ЕС в россии кардинально сократить свои активы в рф. Паро это сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что требования ко второму по величине европейскому банку в россии будут похожи на требования ЕЦБ к австрийскому Raiffeisen Bank International - крупнейшему западному банку, работающему в стране.

Raiffeisen Bank International накануне заявлял, что ЕЦБ хочет, чтобы банк сократил кредитование и платежи в России в установленные сроки.

После месяцев обсуждений ЕЦБ намерен направить UniCredit соответствующее юридически обязательное распоряжение. Это предпоследний шаг перед тем, как ЕЦБ сможет наложить санкции, такие как штрафы.

Официальное предупреждение ЕЦБ в адрес UniCredit даст банку последнюю возможность предотвратить процедуру принудительного взыскания со стороны надзорного органа.

Напомним

США угрожают австрийскому Райффайзен Банку санкциями за продолжение работы в россии, утверждая, что он помогает российской армии.