Европейский суд отклонил иск российского миллиардера абрамовича относительно санкций ЕС

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
  •  96481 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
  •  100966 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
  •  128145 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
  •  133721 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  141497 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  142272 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  137813 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  151963 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  147401 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  140854 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133410 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123603 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115149 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107867 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237758 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
yevropeiskii-sud-otklonil-isk-rossiiskogo-milliardera-abramovicha-otnositelno-sanktsii-yes

Европейский суд отклонил иск российского миллиардера абрамовича относительно санкций ЕС

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 10:13  •  5796 просмотра

Read in English

Европейский суд отклонил иск российского миллиардера романа абрамовича, который оспаривал санкции ЕС, наложенные на него из-за его связей с президентом путиным и выгоду от действий россии в Украине.

Европейский суд в Люксембурге в среду, 20 декабря, отклонил жалобу российского бизнесмена романа абрамовича на решение Евросоюза внести его в санкционный список на фоне российского вооруженного вторжения в Украину, сообщает DW, пишет УНН

Детали 

абрамовича внесли в санкционный список ЕС вместе с российскими чиновниками, бизнесменами и олигархами в марте 2022 года.  В Евросоюзе заявили, что он "имеет давние и тесные связи с владимиром путиным", "имел привилегированный доступ к президенту и поддерживал с ним очень хорошие отношения".

По мнению ЕС, эти связи позволили магнату "сохранить его значительное состояние", и, следовательно, "он получил выгоду от российских руководителей, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины". 

ЕС также указал, что абрамович, как один из ведущих российских бизнесменов, обеспечивал "существенный источник дохода для правительства россии".

В своем иске бизнесмен назвал решение "неоправданным вмешательством" в его основные права, закрепленные в законодательстве ЕС, и заявил, что в оценке Европейского Союза была "явная ошибка". Суд эти доводы не убедили.

Напомним 

В мае абрамович подал иск в Европейский суд из-за санкций, которые ввели против него. 

В течение мая соответствующие заявления подали также миллиардеры михаил фридман и петр авен. Также подали иск в суд  российская госкорпорация ВЭБ.РФ и ее глава игорь шувалов, зять главы мида россии сергея лаврова александр винокуров, бизнесмены дмитрий пумпянский, вадим мошкович, игорь кесаев, андрей мельниченко, дмитрий Мазепин.  Одним из первых, кто подал иск в Европейский суд, был миллиардер алишер усманов, персональные санкции против которого Брюссель ввел 28 февраля.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
Європейський суд відхилив позов російського мільярдера абрамовича щодо санкцій ЄС
European Court dismisses Russian billionaire Abramovich's lawsuit against EU sanctions
Новости по теме

Европейский суд отклонил иск российского миллиардера абрамовича относительно санкций ЕС

Европейский суд отклонил иск российского миллиардера романа абрамовича, который оспаривал санкции ЕС, наложенные на него из-за его связей с президентом путиным и выгоду от действий россии в Украине.

Политика •   •  5796 просмотра
Европейский суд отклонил иск российского миллиардера абрамовича относительно санкций ЕС

Нефть дорожает на фоне напряженности в Красном море после атак хуситов

Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы отреагировали на атаки боевиков-хуситов в Красном море.

Экономика •   •  8536 просмотра
Нефть дорожает на фоне напряженности в Красном море после атак хуситов

Большинство украинцев хотят, чтобы коррупционеров наказывали как можно быстрее, даже за нарушение закона - опрос

Опрос КМИС показывает, что 55% украинцев хотят быстрого наказания для коррупционеров, даже если это означает нарушение закона, тогда как 42% предпочитают судебный процесс, даже если он будет медленным. Доверие к правовой системе влияет на эти взгляды.

Общество •   •  8693 просмотра
Большинство украинцев хотят, чтобы коррупционеров наказывали как можно быстрее, даже за нарушение закона - опрос

В Египте ведутся интенсивные переговоры о перемирии между ХАМАС и Израилем - СМИ

Лидер ХАМАС Исмаил Хания находится в Каире на переговорах о перемирии при посредничестве Египта и Катара, обсуждая прекращение огня в Газе с возможным обменом заложников на палестинских заключенных.

Политика •   •  9847 просмотра
В Египте ведутся интенсивные переговоры о перемирии между ХАМАС и Израилем - СМИ

Впервые за 15 месяцев: Blue Origin Джеффа Безоса успешно запустила ракету New Shepard

Blue Origin успешно осуществила свой 24-й запуск космической ракеты, доставив 33 полезных груза для различных организаций без туристов на борту, что стало первым успешным полетом после аварии, произошедшей в сентябре 2022 года.

Новости Мира •   •  8006 просмотра
Впервые за 15 месяцев: Blue Origin Джеффа Безоса успешно запустила ракету New Shepard

СБУ проводит обыски в Ужгородском горсовете - источники

СБУ проводит обыски в Ужгородском городском совете.

Криминал и ЧП •   •  8357 просмотра
СБУ проводит обыски в Ужгородском горсовете - источники

"Не знаю, лечится ли это": представитель Украины при ООН Кислица отреагировал на обвинения делегации рф в выступлении на русском языке

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица в ответ на российскую критику относительно нераспространения русского языка сослался на фильм Альмодовара. В новой резолюции ООН осудила нарушения прав человека на ВОТ.

Политика •   •  19216 просмотра
"Не знаю, лечится ли это": представитель Украины при ООН Кислица отреагировал на обвинения делегации рф в выступлении на русском языке

Раде рекомендовали одобрить внедрение электронного билета

Транспортный комитет украинского парламента одобрил законопроект о введении электронной системы продажи билетов в общественном транспорте.

Общество •   •  17978 просмотра
Раде рекомендовали одобрить внедрение электронного билета

Запад обсуждает возможность использования замороженных активов российского центробанка - The Financial Times

Члены Группы Семи обсуждают использование 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине, что также грозит юридическими и финансовыми рисками. США предлагают распределить эти средства через международные институты, тогда как юридические эксперты предостерегают от прецедента, который этот шаг может создать.

Война •   •  20703 просмотра
Запад обсуждает возможность использования замороженных активов российского центробанка - The Financial Times

В центре петербурга обрушилась многоэтажка в центре города

Шестиэтажный дом на улице гороховой в санкт-петербурге, находившийся на ремонте, обвалился ночью; жильцы были эвакуированы ранее, сообщений о жертвах не поступало.

Новости Мира •   •  12703 просмотра
В центре петербурга обрушилась многоэтажка в центре города