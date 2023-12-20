Европейский суд отклонил иск российского миллиардера абрамовича относительно санкций ЕС

Европейский суд в Люксембурге в среду, 20 декабря, отклонил жалобу российского бизнесмена романа абрамовича на решение Евросоюза внести его в санкционный список на фоне российского вооруженного вторжения в Украину, сообщает DW, пишет УНН.

Детали

абрамовича внесли в санкционный список ЕС вместе с российскими чиновниками, бизнесменами и олигархами в марте 2022 года. В Евросоюзе заявили, что он "имеет давние и тесные связи с владимиром путиным", "имел привилегированный доступ к президенту и поддерживал с ним очень хорошие отношения".

По мнению ЕС, эти связи позволили магнату "сохранить его значительное состояние", и, следовательно, "он получил выгоду от российских руководителей, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины".

ЕС также указал, что абрамович, как один из ведущих российских бизнесменов, обеспечивал "существенный источник дохода для правительства россии".

В своем иске бизнесмен назвал решение "неоправданным вмешательством" в его основные права, закрепленные в законодательстве ЕС, и заявил, что в оценке Европейского Союза была "явная ошибка". Суд эти доводы не убедили.

Напомним

В мае абрамович подал иск в Европейский суд из-за санкций, которые ввели против него.

В течение мая соответствующие заявления подали также миллиардеры михаил фридман и петр авен. Также подали иск в суд российская госкорпорация ВЭБ.РФ и ее глава игорь шувалов, зять главы мида россии сергея лаврова александр винокуров, бизнесмены дмитрий пумпянский, вадим мошкович, игорь кесаев, андрей мельниченко, дмитрий Мазепин. Одним из первых, кто подал иск в Европейский суд, был миллиардер алишер усманов, персональные санкции против которого Брюссель ввел 28 февраля.