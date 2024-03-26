Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) отмечает обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля. Она предлагает Государственной налоговой службе вместо того, чтобы замораживать деятельность бизнеса блокировкой, проводить налоговые проверки в случае возникновения вопросов к деятельности компаний. Об этом говорится в ответе ЕБА на запрос УНН.

С конца прошлого года ситуация с блокировкой работы компаний из-за блокировки регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки обострилась - сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации.

В ЕБА отметили, что в случае блокировки налоговых накладных и расчетов корректировки, которые по мнению налоговой являются рисковой операцией, компания может продолжать свою деятельность и параллельно оспаривать такую блокировку. Однако в Европейской Бизнес Ассоциации подчеркнули, что это уже первый сигнал к тому, что компанию могут отнести к списку рисковых налогоплательщиков.

Если компания попала в список рисковых налогоплательщиков - это полностью парализует ее деятельность. Более того, происходит цепная реакция и налоговая начинает блокировку контрагентов компании только на основании того, что третья компания в цепи поставок попала в перечень рисковых, добавили в ЕБА. То есть, это означает, что компания не может выписывать налоговые накладные ни одному контрагенту, что делает невозможным ее работу.

Со своей стороны Европейская Бизнес Ассоциация предлагает не осуществлять сразу блокировку и не замораживать деятельность бизнеса и так в непростых экономических условиях. Более того, и налоговое законодательство стран ЕС не содержит норм по блокированию налоговых накладных или деятельности компании ни по одному признаку - отметили в Ассоциации.

Там также добавили, что сейчас у ГНС есть все права для осуществления проверок компании, поэтому если возникают любого рода вопросы к ее деятельности, стоит все же инициировать и провести проверку. "Ведь любая блокировка основывается исключительно на подозрении, которое, вероятно, может не оправдаться. А разблокировка (через ГНС или суд, занимает длительное время, ведь даже у нас в Ассоциации с декабря и до сих пор есть компании, которым урегулировать вопрос не удалось)", - уточнили в ЕБА.

Напомним

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук в интервью, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.