Европарламент вводит новую систему высылки нелегальных мигрантов из ЕС

Депутаты Европарламента одобрили изменения в политике ЕС по возвращению граждан третьих стран, находящихся в ЕС нелегально. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Детали

Новые правила направлены на упрощение и ускорение процедур при полном соблюдении основных прав человека и международного права, в частности принципа невыдворения и запрета коллективных высылок, а также на предотвращение злоупотреблений и несанкционированных перемещений внутри ЕС.

418 депутатов проголосовали "за", 218 - "против", еще 30 воздержались.

Также сообщается, что мигрантов, в отношении которых принято решение о возвращении (за исключением несовершеннолетних без сопровождения), можно будет переводить в "центры возвращения" на территории страны, которая соглашается их принять, на основании соглашения, заключенного государством-членом ЕС.

Решение о возвращении, вынесенное компетентными национальными органами в отношении гражданина страны, не входящей в ЕС, который незаконно находится в государстве-члене, будет предусматривать обязанность покинуть соответствующую страну ЕС немедленно или в течение определенного срока - говорится в сообщении.

В ЕС вступила в силу знаковая реформа предоставления убежища - что предусматривает новый миграционный пакт