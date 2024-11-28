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Европарламент призвал предоставить Украине Taurus и новые Patriot на фоне "новой фазы в войне"

Европарламент призвал предоставить Украине Taurus и новые Patriot на фоне "новой фазы в войне"

Киев  •  УНН

 • 4079 просмотра

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ЕП принял резолюцию с призывом предоставить Украине самолеты, ракеты Taurus и системы ПВО. Документ также требует ужесточения санкций против Ирана, Беларуси и КНДР за поддержку агрессии.

Европарламент в принятой резолюции указал, что участие Пхеньяна и испытания россией новых баллистических ракет в Украине знаменуют "новую фазу в войне", призвал Пекин прекратить всю военную помощь или помощь двойного назначения россии, а также попросил ЕС и страны блока усилить военную поддержку Украины, в том числе предоставляя самолеты, ракеты большой дальности, в частности Taurus, современные системы ПВО, включая Patriot и SAMP/T, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте евроинституции.

Детали

Европарламентарии призвали международное сообщество принять быстрые и решительные меры для реагирования на тревожную эскалацию агрессивной войны россии против Украины.

В резолюции, принятой в четверг, Европарламент осудил использование россией северокорейских войск против украинской армии и ее испытания новых баллистических ракет в Украине. "Эти недавние шаги по эскалации являются новой фазой в войне и новым риском для безопасности Европы в целом", утверждают депутаты Европарламента, призывая ЕС и других партнеров Украины отреагировать соответствующим образом.

Настаивая на том, что "никакие переговоры по Украине не могут происходить без Украины", евродепутаты призывают ЕС работать над достижением как можно более широкой международной поддержки Украины и поиска мирного решения войны. Европарламент призывает к привлечению ЕС и государств-членов к реализации украинской Формулы мира и созданию необходимых условий для проведения второго Саммита мира, в том числе путем привлечения стран Глобального Юга.

Санкции

Осуждая Иран, беларусь и Северную Корею за их военную поддержку россии, депутаты Европарламента призывают государства-члены ЕС еще больше усилить режим санкций против этих стран. Они подчеркивают, что как агрессивная война россии против Украины, так и участие Северной Кореи в войне и ее ядерные и ракетные программы представляют серьезную угрозу международному порядку, основанному на правилах.

Китай

Евродепутаты также призывают Пекин прекратить всю военную помощь или помощь двойного назначения, которую он оказывает россии, добавив, что отказ изменить курс рискует серьезно повлиять на двусторонние отношения между ЕС и Китаем. Вместо этого, говорят европарламентарии, Китай мог бы использовать свое значительное влияние на Северную Корею и россию, чтобы помочь уменьшить напряженность.

Усиление военной поддержки Украины

Резолюция требует от Совета ЕС расширить санкции против россии, особенно в отношении секторов, имеющих особое экономическое значение, таких как металлургический, ядерный, химический, сельскохозяйственный и банковский секторы, а также в отношении российского сырья.

"Депутаты Европарламента просят ЕС и его государства-члены усилить военную поддержку Украины, в том числе путем предоставления самолетов, ракет большой дальности, включая ракеты Taurus, современных систем ПВО, включая Patriot и SAMP/T, и боеприпасов, а также ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы), артиллерии и программ обучения для украинских сил", - говорится в сообщении.

Все государства-члены ЕС и союзники по НАТО должны взять на себя обязательство оказывать военную поддержку Украине как коллективно, так и индивидуально, не менее 0,25% от своего ВВП в год, говорится в резолюции. Депутаты Европарламента приветствуют решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать передовые ракетные системы по военным целям на территории россии и призывают ЕС и его государства-члены принять аналогичные меры. Подчеркивая общую стратегическую заинтересованность в поддержке Украины, они призывают ЕС и его государства-члены взаимодействовать с новой администрацией в Вашингтоне для укрепления взаимовыгодного трансатлантического сотрудничества.

Резолюция была принята 390 голосами "за", 135 "против" при 52 воздержавшихся.

Глава Европарламента Мецола призвала Германию предоставить Украине ракеты TAURUS23 нояб. 2024, 17:02 • 36421 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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