Европарламент лишил французского парламентария Ле Пена иммунитета

Европейский парламент снял иммунитет с основателя французской партии Национальный фронт Жан-Мари Ле Пена по ходатайству власти Франции.

Как отмечается в сообщении, сегодня на сессии ЕП состоялось голосование за то, чтобы лишить Ле Пена парламентского иммунитета.

Также сообщается, что запрос на лишение иммунитета направили французские власти из-за обвинений в деле об антисемитских высказываниях в отношении певца Патрика Брюэля.

Напомним, во Франции основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена оштрафовали на 30 тыс. евро за высказывания о газовых камерах.