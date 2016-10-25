Европарламент лишил французского парламентария Ле Пена иммунитета
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Европарламент обвинил основателя французской партии Национальный фронт Жан-Мари Ле Пена в антисемитских высказываниях и снял с него иммунитет, передает УНН со ссылкой на LeFigaro.
Европейский парламент снял иммунитет с основателя французской партии Национальный фронт Жан-Мари Ле Пена по ходатайству власти Франции.
Как отмечается в сообщении, сегодня на сессии ЕП состоялось голосование за то, чтобы лишить Ле Пена парламентского иммунитета.
Также сообщается, что запрос на лишение иммунитета направили французские власти из-за обвинений в деле об антисемитских высказываниях в отношении певца Патрика Брюэля.
Напомним, во Франции основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена оштрафовали на 30 тыс. евро за высказывания о газовых камерах.