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15 марта, 19:03 • 116764 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171790 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 12:52 • 114468 просмотра

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Европарламент лишил французского парламентария Ле Пена иммунитета

Европарламент лишил французского парламентария Ле Пена иммунитета

Киев • УНН

 • 8097 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Европарламент обвинил основателя французской партии Национальный фронт Жан-Мари Ле Пена в антисемитских высказываниях и снял с него иммунитет, передает УНН со ссылкой на LeFigaro.

Европейский парламент снял иммунитет с основателя французской партии Национальный фронт Жан-Мари Ле Пена по ходатайству власти Франции.

Как отмечается в сообщении, сегодня на сессии ЕП состоялось голосование за то, чтобы лишить Ле Пена парламентского иммунитета.

Также сообщается, что запрос на лишение иммунитета направили французские власти из-за обвинений в деле об антисемитских высказываниях в отношении певца Патрика Брюэля.

Напомним, во Франции основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена оштрафовали на 30 тыс. евро за высказывания о газовых камерах.

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