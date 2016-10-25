Європарламент позбавив французького парламентаря Ле Пена імунітету
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Європарламент звинуватив засновника французької партії Національний фронт Жан-Марі Ле Пена в антисемітських висловлюваннях і зняв з нього імунітет, передає УНН з посиланням на LeFigaro.
Європейський парламент зняв імунітет із засновника французької партії Національний фронт Жан-Марі Ле Пена за клопотанням влади Франції.
Як зазначено у повідомленні, сьогодні на сесії ЄП відбулося голосування за те, щоб позбавити Ле Пена парламентського імунітету.
Також повідомляється, що запит на позбавлення імунітету направила французька влада через обвинувачення у справі про антисемітські висловлювання щодо співака Патріка Брюеля.
Нагадаємо, у Франції засновника “Національного фронту” Жан-Марі Ле Пена оштрафували на 30 тисяч євро за висловлювання про газові камери.