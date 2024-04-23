Европарламент поддержал продление льготной торговли с Украиной с ограничениями

Во вторник Европейский парламент проголосовал за продление беспошлинной торговли украинской сельскохозяйственной продукцией на год, а также ввел новые ограничения на уровень импорта, чтобы успокоить протестующих фермеров ЕС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента, пишет УНН.

Детали

Евродепутаты поддержали продление приостановления ввозных пошлин и квот для украинской сельскохозяйственной продукции еще на год, до 5 июня 2025 года, с ограничениями для защиты интересов европейских аграриев.

За это проголосовали 428 депутатов, против - 131 и 44 - воздержались.

Новые правила предусматривают, что Еврокомиссия может быстро отреагировать и применить меры, которые считает необходимыми, в случае серьезных проблем на рынке ЕС или одной или нескольких стран-членов из-за украинского агроимпорта. В частности, предусмотрен предохранитель для ряда продуктов - мяса птицы, яиц, овса, крупы, кукурузы и меда - если импорт превысит средние объемы импорта во второй половине 2021 и в 2022-2023 годах, в таком случае тарифы могут быть восстановлены.

В рамках соглашения по этим новым правилам Комиссия пообещала в ближайшее время начать переговоры с Украиной по постоянной либерализации торговли.

Напомним

Как ранее писал УНН, Европейская комиссия готовит проект решения о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, несмотря на призывы некоторых стран-членов вернуться к пошлинам.