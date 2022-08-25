Европарламент поддерживает запрет на выдачу виз россиянам – Spiegel

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"Мне трудно представить, что у нас есть одновременно беженцы из Украины и россияне, которые наслаждаются здесь жизнью. Мы не хотим, чтобы те, кто отчасти ответственен за войну, сейчас проводили бы у нас отпуск", – заявил Вебер.

Детали

В то же время он отметил, что не предлагает запретить выдачу виз тем, кто хочет переехать из россии. По словам Вебера, для таких людей границы ЕС будут открыты.

"Если представители гражданского общества хотят уехать, если люди больше не могут выдерживать в путинской системе и хотят отправиться в убежище, Европа должна быть открыта", – считает глава ведущей фракции Европарламента.

Дополнение

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против рф.