Європарламент підтримує заборону на видачу віз росіянам – Spiegel
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Голова провідної фракції Європарламенту Європейської народної партії Манфред Вебер підтримав заборону на видачу шенгенських віз для громадян російської федерації у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну. Про це УНН повідомляє з посиланням на Spiegel.
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"Мені важко уявити, що в нас є одночасно біженці з України і росіяни, які насолоджуються тут життям.Ми не хочемо, щоб ті, хто частково відповідальний за війну, зараз проводили б у нас відпустку", – заявив Вебер.
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Водночас він зазначив, що не пропонує заборонити видачу віз тим, хто хоче переїхати з росії. За словами Вебера, для таких людей кордони ЄС будуть відкриті.
"Якщо представники громадянського суспільства хочуть виїхати, якщо люди більше не можуть витримувати в путінській системі й хочуть податися на притулок, Європа має бути відкритою", – вважає голова провідної фракції Європарламенту.
Доповнення
На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.