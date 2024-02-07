Европарламент одобрил решение о лишении водительских прав за серьезные нарушения на всей территории ЕС
Киев • УНН
Европарламент поддерживает принятие директивы, согласно которой наказание за превышение скорости или вождение в нетрезвом состоянии должно применяться во всех государствах-членах ЕС.
Европейский парламент одобрил позицию по проекту евродирективы, согласно которой наказание за серьезные нарушения правил дорожного движения, в частности за существенное превышение скорости или управление авто в нетрезвом состоянии, будут действительными на всей территории ЕС. Об этом сообщила пресс-служба учреждения, передает УНН.
Детали
Евросоюз вводит новые правила, по которым решение о лишении водительских прав начнет действовать на всей территории ЕС. Все такие решения в дальнейшем должны будут передаваться в государство-член ЕС, выдавшее водительское удостоверение, которое будет отвечать за их выполнение.
В настоящее время многие серьезные нарушения правил дорожного движения, совершенные на территории ЕС, остаются безнаказанными, поскольку решение о лишении права на управление транспортным средством действует только в стране, которая назначила наказание. Государство-член ЕС, в котором было выдано водительское удостоверение, обычно не лишает водителя прав на основании наказания, наложенного за рубежом.
По оценке Европарламента, водительских прав следует лишать за такие серьезные нарушения: управление авто в нетрезвом состоянии, причинение аварии со смертельным исходом и управление без прав. Водительские права предлагается изымать за превышение скорости более чем на 50 км/ч на шоссе или на 30 км/ч в населенном пункте.
В Европарламенте считают, что государства-члены должны будут информировать другие страны о решении о лишении нарушителя водительских прав в течение десяти рабочих дней. Затем в течение 15 рабочих дней должно быть принято решение, должно ли наказание применяться на всей территории ЕС. Окончательное решение должно быть сообщено нарушителю в течение семи рабочих дней.
Согласование позиции с Советом ЕС, который состоит из представителей государств-членов Евросоюза, начнется после того, как государства-члены выработают свои позиции по проекту этой евродирективы. Работа по согласованию новых правил продолжится после выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.
Добавим
Кроме проекта директивы о серьезных нарушениях правил дорожного движения, за которые предусмотрено лишение права на управление транспортными средствами, разрабатывается второй правовой акт, касающийся обмена информацией о менее серьезных нарушениях ПДД, включая, в частности, передачу информации о штрафах за нарушения в другие государства-члены. Европейская комиссия представила обе инициативы совместно. Переговоры Европарламента с Советом ЕС по новым правилам в отношении мелких нарушений ПДД находятся на завершающей стадии, и Европарламент рассчитывает, что они вступят в силу ближайшей весной.
Европарламент одобрил решение о лишении водительских прав за серьезные нарушения на всей территории ЕС
Европарламент поддерживает принятие директивы, согласно которой наказание за превышение скорости или вождение в нетрезвом состоянии должно применяться во всех государствах-членах ЕС.
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