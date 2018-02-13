Европа ежегодно теряет 50 млрд евро из-за махинаций с НДС

“Сегодня работа Комиссии по пересмотру законодательства о НДС находится на заключительном этапе. Усилия Комиссии направлены на создание единой области НДС в ЕС, чтобы существенно сократить 50 млрд евро, которые теряются каждый год из-за мошенничества с НДС в ЕС, поддерживая бизнес и обеспечивая общий доход правительства”, — говорится в отчете.

Ранее УНН сообщал, что крупнейший производитель масла “Кернел” заподозрен в махинациях с НДС.