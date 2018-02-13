Європа щорічно втрачає 50 млрд євро через махінації з ПДВ

"Сьогодні робота Комісії з перегляду законодавства про ПДВ знаходиться на завершальному етапі. Зусилля Комісії спрямовані на створення єдиної області ПДВ в ЄС, щоб істотно скоротити 50 млрд євро, які губляться щороку через шахрайство з ПДВ в ЄС, підтримуючи бізнес і забезпечуючи загальний дохід уряду", - йдеться в звіті.

Раніше УНН повідомляв, що найбільший виробник олії "Кернел" запідозрений в махінаціях з ПДВ.