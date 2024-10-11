Европа и свободный мир должны получить большую экономическую силу благодаря нашему сотрудничеству - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из пунктов Плана победы является экономическая составляющая, которая касается возможностей в Украине и критических ресурсов, которые точно не должны оказаться под российским контролем. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, передает УНН.

Мы уделили сегодня особое внимание экономическому пункту нашего Плана победы. Это то, что касается специальных экономических возможностей в Украине и критических ресурсов, которые точно не должны оказаться под российским контролем. Действительно, Европа и свободный мир должны получить большую экономическую силу благодаря нашему сотрудничеству,