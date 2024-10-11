Європа та вільний світ мають отримати більшу економічну силу завдяки нашій співпраці - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із пунктів Плану перемоги є економічна складова, яка стосується можливостей в Україні та критичних ресурсів, які точно не мають опинитися під російським контролем. Про це Зеленський заявив під час зустрічі із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, передає УНН.

Ми приділили сьогодні особливу увагу економічному пункту нашого Плану перемоги. Це те, що стосується спеціальних економічних можливостей в Україні та критичних ресурсів, які точно не мають опинитися під російським контролем. Дійсно, Європа та вільний світ мають отримати більшу економічну силу завдяки нашій співпраці,