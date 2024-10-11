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Європа та вільний світ мають отримати більшу економічну силу завдяки нашій співпраці - Зеленський

Київ • УНН

 • 19618 перегляди

Президент України представив Мелоні економічну складову Плану перемоги. Зеленський наголосив на важливості спеціальних економічних можливостей в Україні та недопущенні російського контролю над критичними ресурсами.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із пунктів Плану перемоги є економічна складова, яка стосується можливостей в Україні та критичних ресурсів, які точно не мають опинитися під російським контролем. Про це Зеленський заявив під час зустрічі із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, передає УНН.

Ми приділили сьогодні особливу увагу економічному пункту нашого Плану перемоги. Це те, що стосується спеціальних економічних можливостей в Україні та критичних ресурсів, які точно не мають опинитися під російським контролем. Дійсно, Європа та вільний світ мають отримати більшу економічну силу завдяки нашій співпраці,

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський представив голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні План перемоги. Президент заявив, що продуктивно обговорив із Мелоні всі аспекти плану.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
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