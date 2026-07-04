Европа должна иметь инструменты для конфискации и продажи нефти, которую перевозит теневой флот - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины призвал Европу создать юридические инструменты для конфискации и продажи нефти теневого флота рф. Он подчеркнул, что это позволит перекрыть финансирование войны россией.
Европа должна иметь юридические инструменты для конфискации и продажи нефти, которую перевозит теневой флот. Нельзя допускать, чтобы теневой флот финансировал войну России. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает УНН.
Детали
Президент Украины призвал не снижать санкционное давление, вводить новые санкции, чтобы у России было меньше способов адаптироваться к этой войне и она была вынуждена двигаться к переговорам.
И особенно важно давить на нефтяной сектор России. Он просто не сможет выжить без свободного доступа своей нефти к европейским морям. Это критический маршрут. Если его перекрыть, Россия потеряет способность финансировать эту войну
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По его словам, каждая страна, которая останавливает танкеры российского теневого флота, вносит реальный вклад в завершение этой войны.
Европа также должна иметь юридические инструменты для конфискации и продажи нефти, которую перевозит теневой флот. Нельзя допускать, чтобы теневой флот финансировал войну России. Такие сильные меры могут помочь приблизить мир. Пожалуйста, поддержите их на политическом уровне
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