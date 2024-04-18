Еврокомиссия выделила дополнительные 10 млн евро для поддержки украинских ученых

Европейская комиссия с целью поддержки украинских ученых, которые были вынуждены покинуть страну из-за российской войны, выделила дополнительные 10 млн евро. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает УНН.

Комиссия пополнила бюджет инициативы MSCA4Ukraine, созданной для поддержки исследователей, которые были вынуждены покинуть Украину, еще на 10 миллионов евро. Эта программа, созданная в рамках программы "Марии Складовской-Кюри" (MSCA), оказывает поддержку перемещенным исследователям с начала агрессивной войны россии против Украины - говорится в сообщении.

Как отмечается, дополнительное финансирование позволит еще по меньшей мере 50 исследователям, которые были вынуждены покинуть Украину, продолжить свою работу над своими проектами в университетах, компаниях, исследовательских центрах и других учреждениях, расположенных в ЕС и странах, связанных с программой Horizon Europe.

Это также позволит исследователям получить доступ к возможностям обучения, повышения квалификации и карьерного роста.

Также указывается, что особую поддержку получат организации, принимающие исследователей, и те стипендиаты, которые переезжают вместе с семьями.

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С момента своего запуска программа стипендий MSCA4Ukraine оказала поддержку 125 перемещенным исследователям из Украины, которые проходят обучение и работают в 21 стране. Нынешние стипендиаты занимаются такими темами, как расследование военных преступлений в Украине или удовлетворение потребностей перемещенных украинских женщин в психиатрической помощи.

Ожидается, что следующий конкурс MSCA4Ukraine будет объявлен в мае 2024 года, что позволит отобранным исследователям начать работу в рамках стипендий до начала 2025 года.

Справочно

MSCA4Ukraine является частью ответа ЕС на вторжение россии в Украину. Впервые запущена в сентябре 2022 года с начальным бюджетом в 25 миллионов евро в рамках программы "Марии Складовской-Кюри", входящей в Horizon Europe.

В конкурсе MSCA4Ukraine могут принять участие граждане Украины, лица без гражданства и граждане третьих стран, которые проживали в Украине по состоянию на 24 февраля 2022 года и являются перемещенными лицами по состоянию на эту дату.

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