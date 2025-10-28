Еврокомиссия предлагает начать переговоры с Украиной об участии в GOVSATCOM: почему это важно
Киев • УНН
Европейская Комиссия предложила государствам-членам начать переговоры с Украиной относительно ее участия в компоненте GOVSATCOM Космической программы ЕС и Программе безопасной связи Союза. Это усилит устойчивость инфраструктуры связи ЕС и является следующим шагом в продвижении участия Украины в Космической программе ЕС.
Сегодня Европейская комиссия предложила государствам-членам разрешить начать переговоры с Украиной относительно ее участия в компоненте Правительственной спутниковой связи (GOVSATCOM) Космической программы Европейского Союза и Программе безопасной связи Союза, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.
Детали
В пресс-службе Еврокомиссии отметили, что GOVSATCOM разработан для обеспечения безопасных и устойчивых возможностей спутниковой связи путем объединения и совместного использования существующих спутниковых ресурсов государств-членов и частных операторов.
Усиление сотрудничества в компоненте GOVSATCOM является следующим шагом в продвижении участия Украины в Космической программе ЕС. Первый шаг был сделан в апреле 2025 года, когда ЕС и Украина подписали соглашение об участии Украины в компонентах Copernicus, космических погодных явлений и околоземных объектов Космической программы ЕС
Эта инициатива дополняет более широкие инвестиции ЕС в суверенные космические возможности, включая IRIS, которые будут развернуты к 2030 году для обеспечения безопасной и устойчивой связи по всей Европе и за ее пределами. Она также соответствует постоянной поддержке ЕС Украины через такие инструменты, как SAFE.
Это будущее соглашение усилит устойчивость инфраструктуры связи ЕС, обеспечив дополнительные мощности безопасной связи в стратегически важном регионе. Оно также поддерживает более широкие цели ЕС в рамках стратегии "Глобальный шлюз" и Белой книги о европейской оборонной готовности до 2030 года. Переговоры знаменуют собой еще один шаг в углублении партнерства между ЕС и Украиной в сферах, которые являются важными для безопасности и стабильности Европы
Участие Украины будет подтверждено после заключения международного соглашения в соответствии со статьей 218 Договора о функционировании Европейского Союза (ДФЕС).
Хенна Вирккунен, исполнительный вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии, сказала: "Безопасная связь является важной для устойчивости Европы. Углубляя наше сотрудничество с Украиной, мы укрепляем нашу общую безопасность и нашу способность действовать в быстро меняющемся мире".
Андрюс Кубилюс, комиссар по вопросам обороны и космоса, сказал: "Участие Украины усилит возможности Европы в сфере безопасного космоса в критический момент. Это решающий шаг к более сильной, более объединенной Европе, которая может защитить своих граждан на земле и в космосе".