Еврокомиссия предлагает начать переговоры с Украиной об участии в GOVSATCOM: почему это важно

Сегодня Европейская комиссия предложила государствам-членам разрешить начать переговоры с Украиной относительно ее участия в компоненте Правительственной спутниковой связи (GOVSATCOM) Космической программы Европейского Союза и Программе безопасной связи Союза, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

В пресс-службе Еврокомиссии отметили, что GOVSATCOM разработан для обеспечения безопасных и устойчивых возможностей спутниковой связи путем объединения и совместного использования существующих спутниковых ресурсов государств-членов и частных операторов.

Усиление сотрудничества в компоненте GOVSATCOM является следующим шагом в продвижении участия Украины в Космической программе ЕС. Первый шаг был сделан в апреле 2025 года, когда ЕС и Украина подписали соглашение об участии Украины в компонентах Copernicus, космических погодных явлений и околоземных объектов Космической программы ЕС

Эта инициатива дополняет более широкие инвестиции ЕС в суверенные космические возможности, включая IRIS, которые будут развернуты к 2030 году для обеспечения безопасной и устойчивой связи по всей Европе и за ее пределами. Она также соответствует постоянной поддержке ЕС Украины через такие инструменты, как SAFE.

Это будущее соглашение усилит устойчивость инфраструктуры связи ЕС, обеспечив дополнительные мощности безопасной связи в стратегически важном регионе. Оно также поддерживает более широкие цели ЕС в рамках стратегии "Глобальный шлюз" и Белой книги о европейской оборонной готовности до 2030 года. Переговоры знаменуют собой еще один шаг в углублении партнерства между ЕС и Украиной в сферах, которые являются важными для безопасности и стабильности Европы