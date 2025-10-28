Єврокомісія пропонує розпочати переговори з Україною щодо участі в GOVSATCOM: чому це важливо

Сьогодні Європейська Комісія запропонувала державам-членам дозволити розпочати переговори з Україною щодо її участі в компоненті Урядового супутникового зв'язку (GOVSATCOM) Космічної програми Європейського Союзу та Програмі безпечного зв'язку Союзу, передає УНН із посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Деталі

У пресслужбі Єврокомісії відзначили, що GOVSATCOM розроблений для забезпечення безпечних та стійких можливостей супутникового зв'язку шляхом об'єднання та спільного використання існуючих супутникових ресурсів держав-членів та приватних операторів.

Посилення співпраці в компоненті GOVSATCOM є наступним кроком у просуванні участі України в Космічній програмі ЄС. Перший крок було зроблено у квітні 2025 року, коли ЄС та Україна підписали угоду про участь України в компонентах Copernicus, космічних погодних явищ та навколоземних об'єктів Космічної програми ЄС - йдеться у повідомленні.

Ця ініціатива доповнює ширші інвестиції ЄС у суверенні космічні можливості, включаючи IRIS, які будуть розгорнуті до 2030 року для забезпечення безпечного та стійкого зв'язку по всій Європі та за її межами. Вона також відповідає постійній підтримці ЄС України через такі інструменти, як SAFE.

Ця майбутня угода посилить стійкість інфраструктури зв'язку ЄС, забезпечивши додаткові потужності безпечного зв'язку у стратегічно важливому регіоні. Вона також підтримує ширші цілі ЄС у рамках стратегії "Глобальний шлюз" та Білої книги про європейську оборонну готовність до 2030 року. Переговори знаменують собою ще один крок у поглибленні партнерства між ЄС та Україною у сферах, що є важливими для безпеки та стабільності Європи - йдеться у повідомленні.

Участь України буде підтверджено після укладення міжнародної угоди відповідно до статті 218 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС).

Хенна Вірккунен, виконавчий віце-президент з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії, сказала: "Безпечне зв'язування є важливим для стійкості Європи. Поглиблюючи нашу співпрацю з Україною, ми зміцнюємо нашу спільну безпеку та нашу здатність діяти у світі, що швидко змінюється".

Андрюс Кубілюс, комісар з питань оборони та космосу, сказав: "Участь України посилить можливості Європи у сфері безпечного космосу у критичний момент. Це вирішальний крок до сильнішої, більш об'єднаної Європи, яка може захистити своїх громадян на землі та в космосі".