Єврокомісія пропонує розпочати переговори з Україною щодо участі в GOVSATCOM: чому це важливо

$42.070.07
48.970.21
ukenru
10:50 • 4522 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 14159 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 14647 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 14510 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 14223 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 13697 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 29831 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 24905 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 12977 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47590 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
5м/с
62%
741мм
Популярнi новини
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США28 жовтня, 03:15 • 23901 перегляди
"З урахуванням історичних традицій": у Міноборони розповіли, скільки нових шевронів затвердили у 2025 році28 жовтня, 04:09 • 6988 перегляди
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto07:51 • 4656 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 19850 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 13925 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 148 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 13946 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 14145 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 29820 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 24897 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Андрій Одарченко
Руслан Тихонченко
Актуальні місця
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Індія
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 19869 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 29820 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 34733 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 68479 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 81827 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

Єврокомісія пропонує розпочати переговори з Україною щодо участі в GOVSATCOM: чому це важливо

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Європейська Комісія запропонувала державам-членам розпочати переговори з Україною щодо її участі в компоненті GOVSATCOM Космічної програми ЄС та Програмі безпечного зв'язку Союзу. Це посилить стійкість інфраструктури зв'язку ЄС та є наступним кроком у просуванні участі України в Космічній програмі ЄС.

Єврокомісія пропонує розпочати переговори з Україною щодо участі в GOVSATCOM: чому це важливо

Сьогодні Європейська Комісія запропонувала державам-членам дозволити розпочати переговори з Україною щодо її участі в компоненті Урядового супутникового зв'язку (GOVSATCOM) Космічної програми Європейського Союзу та Програмі безпечного зв'язку Союзу, передає УНН із посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Деталі

У пресслужбі Єврокомісії відзначили, що GOVSATCOM розроблений для забезпечення безпечних та стійких можливостей супутникового зв'язку шляхом об'єднання та спільного використання існуючих супутникових ресурсів держав-членів та приватних операторів.

Посилення співпраці в компоненті GOVSATCOM є наступним кроком у просуванні участі України в Космічній програмі ЄС. Перший крок було зроблено у квітні 2025 року, коли ЄС та Україна підписали угоду про участь України в компонентах Copernicus, космічних погодних явищ та навколоземних об'єктів Космічної програми ЄС 

- йдеться у повідомленні.

Ця ініціатива доповнює ширші інвестиції ЄС у суверенні космічні можливості, включаючи IRIS, які будуть розгорнуті до 2030 року для забезпечення безпечного та стійкого зв'язку по всій Європі та за її межами. Вона також відповідає постійній підтримці ЄС України через такі інструменти, як SAFE.

Ця майбутня угода посилить стійкість інфраструктури зв'язку ЄС, забезпечивши додаткові потужності безпечного зв'язку у стратегічно важливому регіоні. Вона також підтримує ширші цілі ЄС у рамках стратегії "Глобальний шлюз" та Білої книги про європейську оборонну готовність до 2030 року. Переговори знаменують собою ще один крок у поглибленні партнерства між ЄС та Україною у сферах, що є важливими для безпеки та стабільності Європи 

- йдеться у повідомленні.

Участь України буде підтверджено після укладення міжнародної угоди відповідно до статті 218 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС).

Майбутнє України в Європейському Союзі є безповоротним - єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос09.09.25, 14:12 • 3244 перегляди

Хенна Вірккунен, виконавчий віце-президент з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії, сказала: "Безпечне зв'язування є важливим для стійкості Європи. Поглиблюючи нашу співпрацю з Україною, ми зміцнюємо нашу спільну безпеку та нашу здатність діяти у світі, що швидко змінюється".

Андрюс Кубілюс, комісар з питань оборони та космосу, сказав: "Участь України посилить можливості Європи у сфері безпечного космосу у критичний момент. Це вирішальний крок до сильнішої, більш об'єднаної Європи, яка може захистити своїх громадян на землі та в космосі".

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Андрюс Кубілюс
Світовий банк
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна