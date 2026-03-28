Еврокомиссия подверглась кибератаке — хакеры похитили данные
Киев • УНН
Еврокомиссия подтвердила кибератаку на свою облачную инфраструктуру и хищение данных с платформы Europa.eu. Внутренние системы учреждения не пострадали.
Высший исполнительный орган Европейского Союза подтвердил кибератаку после того, как хакеры, по сообщениям, похитили огромное количество данных из его облачного хранилища, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.
Детали
Пресс-секретарь Европейской комиссии Ника Блажевич подтвердила TechCrunch в пятницу, что Комиссия "обнаружила кибератаку, которая затронула часть нашей облачной инфраструктуры".
"Мы приняли немедленные меры и сдержали атаку. Также были приняты меры по снижению рисков. Расследование продолжается, но мы уже можем подтвердить, что внутренние системы Еврокомиссии не пострадали от кибератаки", – сказала пресс-секретарь.
В более заявлении на своем веб-сайте Еврокомиссия заявила, что нарушение "затронуло ее облачную инфраструктуру, на которой размещен веб-сайт Еврокомиссии на платформе Europa.eu", на которой размещена большая часть данных веб-сайта Еврокомиссии.
Европейская комиссия расследует кибератаку на свои веб-сайты, и предварительные результаты свидетельствуют о том, что некоторые данные были похищены.
"Предварительные результаты нашего текущего расследования свидетельствуют о том, что данные были похищены с этих веб-сайтов. Еврокомиссия надлежащим образом уведомляет учреждения Союза, которые могли пострадать от инцидента. Службы Еврокомиссии все еще расследуют полный масштаб инцидента", - говорится в заявлении.
Bleeping Computer впервые сообщил о нарушении в пятницу, ссылаясь на источники, осведомленные об инциденте. Издание заявило, что хакеры украли сотни гигабайт данных, включая несколько баз данных, из учетной записи Европейской комиссии на облачном гиганте Amazon Web Services. Хакер предоставил для публикации доказательства своего доступа, в частности скриншоты.
Сразу было не совсем понятно, какие именно данные были похищены.
