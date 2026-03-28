Связанные с Ираном хакеры взломали почту директора ФБР

Хакеры, связанные с Ираном, взломали личный электронный ящик директора ФБР Каша Пателя, опубликовав в Интернете фотографии директора и другие документы, сообщили хакеры и бюро в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Хакерская группа Handala Hack Team заявила, что Патель "теперь найдет свое имя среди списка успешно взломанных жертв". Хакеры опубликовали серию личных фотографий Пателя, который нюхает и курит сигары, едет в антикварном кабриолете и кривится, фотографируясь в зеркале с большой бутылкой рома.

Наряду с фотографиями Пателя, хакеры опубликовали выборку из более чем 300 электронных писем, которые, похоже, содержат сочетание личной и рабочей переписки, датирующейся периодом между 2010 и 2019 годами.

ФБР подтвердило, что электронная почта Пателя стала целью взлома. В своем заявлении представитель бюро Бен Уильямсон сказал: "Мы приняли все необходимые меры для уменьшения потенциальных рисков, связанных с этой деятельностью", и что данные, касающиеся этой деятельности, имеют "исторический характер и не содержат никакой правительственной информации".

Handala, которая позиционирует себя как группа пропалестинских хакеров-мстителей, считается западными исследователями одной из нескольких, которых используют подразделения киберразведки иранского правительства.

