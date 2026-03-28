Связанные с Ираном хакеры взломали почту директора ФБР

"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
07:00 • 15023 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 21230 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 49161 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 68658 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 11:09 • 41599 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 65929 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 32524 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Эксклюзив
27 марта, 05:31 • 31474 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 47848 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Страны G7 помогут разблокировать Ормузский пролив, но есть условие27 марта, 22:32 • 12883 просмотра
"Сила нашего войска – это люди": Сырский наградил бойцов штурмовых подразделений в Южной операционной зонеPhoto27 марта, 23:41 • 8546 просмотра
Африканские страны в очередной раз обвиняют РФ в вербовке на войну - ЦПД28 марта, 00:17 • 11232 просмотра
Оккупанты ударили по роддому и частному сектору в Одессе: много раненых28 марта, 01:29 • 8846 просмотра
Атака на Одессу: число раненых растет, среди них ребенокPhoto02:39 • 22262 просмотра
публикации
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее07:00 • 15023 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 23565 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходные 28-29 марта взрослым и детямPhoto27 марта, 16:52 • 23020 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 68658 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 65929 просмотра
Связанные с Ираном хакеры взломали почту директора ФБР

Киев • УНН

 • 2012 просмотра

Группа Handala опубликовала более 300 писем и личные фотографии Каша Пателя. ФБР подтвердило взлом, заявив об отсутствии утечки правительственных данных.

Связанные с Ираном хакеры взломали почту директора ФБР

Хакеры, связанные с Ираном, взломали личный электронный ящик директора ФБР Каша Пателя, опубликовав в Интернете фотографии директора и другие документы, сообщили хакеры и бюро в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Хакерская группа Handala Hack Team заявила, что Патель "теперь найдет свое имя среди списка успешно взломанных жертв". Хакеры опубликовали серию личных фотографий Пателя, который нюхает и курит сигары, едет в антикварном кабриолете и кривится, фотографируясь в зеркале с большой бутылкой рома.

Наряду с фотографиями Пателя, хакеры опубликовали выборку из более чем 300 электронных писем, которые, похоже, содержат сочетание личной и рабочей переписки, датирующейся периодом между 2010 и 2019 годами.

ФБР подтвердило, что электронная почта Пателя стала целью взлома. В своем заявлении представитель бюро Бен Уильямсон сказал: "Мы приняли все необходимые меры для уменьшения потенциальных рисков, связанных с этой деятельностью", и что данные, касающиеся этой деятельности, имеют "исторический характер и не содержат никакой правительственной информации".

Handala, которая позиционирует себя как группа пропалестинских хакеров-мстителей, считается западными исследователями одной из нескольких, которых используют подразделения киберразведки иранского правительства.

Хакеры из Ирана заявили о проведении масштабной кибератаки на американскую медицинскую компанию Stryker12.03.26, 02:00 • 15421 просмотр

Юлия Шрамко

