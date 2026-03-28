Єврокомісія зазнала кібератаки - хакери викрали дані
Київ • УНН
Єврокомісія підтвердила кібератаку на свою хмарну інфраструктуру та викрадення даних з платформи Europa.eu. Внутрішні системи установи не постраждали.
Вищий виконавчий орган Європейського Союзу підтвердив кібератаку після того, як хакери, за повідомленнями, викрали величезну кількість даних з його хмарного сховища, пише УНН з посиланням на TechCrunch.
Деталі
Речниця Європейської комісії Ніка Блажевич підтвердила TechCrunch у п'ятницю, що Комісія "виявила кібератаку, яка вплинула на частину нашої хмарної інфраструктури".
"Ми вжили негайних заходів та стримали атаку. Також було вжито заходів щодо зменшення ризиків. Розслідування триває, але ми вже можемо підтвердити, що внутрішні системи Єврокомісії не постраждали від кібератаки", – сказала речниця.
У більшій заяві на своєму вебсайті Єврокомісія заявила, що порушення "вплинуло на її хмарну інфраструктуру, на якій розміщено вебсайт Єврокомісії на платформі Europa.eu", на якій розміщено більшу частину даних вебсайту Єврокомісії.
Європейська комісія розслідує кібератаку на свої вебсайти, і попередні результати свідчать про те, що деякі дані були викрадені.
"Попередні результати нашого поточного розслідування свідчать про те, що дані були викрадені з цих вебсайтів. Єврокомісія належним чином повідомляє установи Союзу, які могли постраждати від інциденту. Служби Єврокомісії все ще розслідують повний вплив інциденту", - сказано у заяві.
Bleeping Computer вперше повідомило про порушення в п'ятницю, посилаючись на джерела, обізнані з інцидентом. Видання заявило, що хакери вкрали сотні гігабайт даних, включаючи кілька баз даних, з облікового запису Європейської комісії на хмарному гіганті Amazon Web Services. Хакер надав для публікації докази свого доступу, зокрема скріншоти.
Відразу було не зовсім зрозуміло, які саме дані були викрадені.
