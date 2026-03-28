Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
08:29 • 5350 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборони
07:00 • 12783 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
07:00 • 18836 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 23125 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 50208 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 70340 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09 • 41892 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 67043 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 32726 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі
Єврокомісія зазнала кібератаки - хакери викрали дані

Єврокомісія підтвердила кібератаку на свою хмарну інфраструктуру та викрадення даних з платформи Europa.eu. Внутрішні системи установи не постраждали.

Єврокомісія зазнала кібератаки - хакери викрали дані

Вищий виконавчий орган Європейського Союзу підтвердив кібератаку після того, як хакери, за повідомленнями, викрали величезну кількість даних з його хмарного сховища, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Речниця Європейської комісії Ніка Блажевич підтвердила TechCrunch у п'ятницю, що Комісія "виявила кібератаку, яка вплинула на частину нашої хмарної інфраструктури".

"Ми вжили негайних заходів та стримали атаку. Також було вжито заходів щодо зменшення ризиків. Розслідування триває, але ми вже можемо підтвердити, що внутрішні системи Єврокомісії не постраждали від кібератаки", – сказала речниця.

У більшій заяві на своєму вебсайті Єврокомісія заявила, що порушення "вплинуло на її хмарну інфраструктуру, на якій розміщено вебсайт Єврокомісії на платформі Europa.eu", на якій розміщено більшу частину даних вебсайту Єврокомісії.

Європейська комісія розслідує кібератаку на свої вебсайти, і попередні результати свідчать про те, що деякі дані були викрадені.

"Попередні результати нашого поточного розслідування свідчать про те, що дані були викрадені з цих вебсайтів. Єврокомісія належним чином повідомляє установи Союзу, які могли постраждати від інциденту. Служби Єврокомісії все ще розслідують повний вплив інциденту", - сказано у заяві.

Bleeping Computer вперше повідомило про порушення в п'ятницю, посилаючись на джерела, обізнані з інцидентом. Видання заявило, що хакери вкрали сотні гігабайт даних, включаючи кілька баз даних, з облікового запису Європейської комісії на хмарному гіганті Amazon Web Services. Хакер надав для публікації докази свого доступу, зокрема скріншоти.

Відразу було не зовсім зрозуміло, які саме дані були викрадені.

Пов'язані з Іраном хакери зламали пошту директора ФБР

Юлія Шрамко

СвітТехнології
Кібератака
Європейська комісія