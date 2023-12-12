Еврокомиссия намерена передать замороженные активы РФ Киеву - FT

Стефанишина о призыве венгерских общин к Орбану и Мишелю: "Интеграция Украины в ЕС отвечает интересам всех национальных сообществ"

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина поддержала обращение венгерских общин к лидерам ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, подчеркнув важность этого вопроса для всех национальных общин. Обращение, подписанное несколькими венгерскими лидерами в Украине, призывает Венгрию поддержать интеграцию Украины в ЕС.