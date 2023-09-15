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Актуальное
Еврокомиссия не продлила запрет на импорт украинского зерна

Еврокомиссия не продлила запрет на импорт украинского зерна

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, передает УНН со ссылкой на заявление ЕК.

Детали

Европейская комиссия проанализировала данные о влиянии экспорта 4 категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС.

Был сделан вывод, что благодаря работе Координационной платформы и временным мерам, введенным 2 мая 2023 года, искажения рынка в 5 странах-членах, граничащих с Украиной, исчезли.

В Еврокомиссии добавили, что конструктивная позиция всех участников платформы помогла решить конкретные проблемы и обеспечила то, что экспорт в третьи страны за пределами ЕС идет и даже увеличивается.

Цитата

"В результате было согласовано, что: действующие меры заканчиваются сегодня.

Украина согласилась ввести любые правовые меры (в частности, например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать скачков зерна.

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К этому времени Украина должна ввести с 16.09.2023 эффективные меры контроля за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах. Украина подаст на платформу План действий не позднее окончания рабочего дня в понедельник, 18 сентября 2023 года", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Добавим

Кроме того, в заявлении указано, что Еврокомиссия и Украина будут отслеживать ситуацию через платформу, чтобы иметь возможность реагировать на любые непредвиденные ситуации.

Европейская комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений, пока действенные меры со стороны Украины действуют и полностью работают.

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