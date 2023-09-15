Эксперт: агросектор второй год подряд работает в убыток

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«Впервые за 20 лет аграрный сектор работает исключительно в убыток уже второй год подряд и себестоимость выращивания зерна выше, чем его готовы принимать на элеваторах. И это еще не считая затрат на логистику до границы и до портов в ЕС, что повышает убыточность производства зерна.

Если эта тенденция будет продолжаться, мы рискуем потерять значительное количество аграрных предприятий уже в следующем году. Это реальность, в которой украинским аграриям приходится жить, и поэтому нам критически важно начать делать что-то не только для экспорта, но и непосредственно для жизни аграрного сектора», - пояснила Авраменко.

Она добавила, что экспорт – это один из путей выживания агросектора. И сейчас очень важен экспорт через границы ЕС, ведь морской путь сейчас не работает в полной мере и на его восстановление уйдут время и значительные ресурсы, ведь море заминировано, а портовая структура подверглась разрушениям от вражеских атак.

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«Экспорт через границу с Европейским Союзом – это точно соломинка, которая сегодня помогает украинской экономике и отечественным аграриям, и возможно, поможет и восстановиться в будущем. Однако нам нужно работать над этим», - считает Авраменко.



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Она подчеркнула, что необходимо развивать экспорт через границу ЕС и на перспективу.

«Аграрный сектор – это сегодня 50% экспорта, и значительная часть валютных поступлений, рабочих мест, которые продолжают работать. Мы не можем потерять аграрный сектор, он слишком важен не только для Украины, но и для многих других государств.

В случае отсутствия полноценного экспорта из Украины, могут существенно пошатнуться постулаты мировой пищевой безопасности, которые базируются, в том числе, и на украинской продукции. Поэтому, недостаток украинского зерна будет очень существенно ощущаться в тех странах, которые в нем нуждаются.

Во-вторых, другой вариант решения проблемы с количеством зерна на границе - это переработка. Но это на очень долгую перспективу, и привлечение инвестиций в переработку сегодня под большим вопросом. Поэтому нам в этом также нужна значительная помощь от наших европейских партнеров», - пояснила эксперт.

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