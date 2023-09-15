Експерт: агросектор другий рік поспіль працює у збиток

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«Вперше за 20 років аграрний сектор працює виключно в збиток вже другий рік поспіль і собівартість вирощування зерна вища, ніж його готові приймати на елеваторах. І це ще не рахуючи витрати на логістику до кордону та до портів в ЄС, що підвищує збитковість виробництва зерна.

Якщо ця тенденція буде продовжуватись, ми ризикуємо втратити значну кількість аграрних підприємств вже наступного року. Це реальність, в якій українським аграріям приходиться жити, і тому нам критично важливо почати робити щось не тільки для експорту, але й безпосередньо для життя аграрного сектору», - пояснила Авраменко.

Вона додала, що експорт – це один із шляхів виживання агросектору. І наразі дуже важливим є експорт через кордони ЄС, адже морський шлях зараз не працює повною мірою і на його відновлення підуть час та значні ресурси, адже море заміноване, а портова структура зазнала руйнувань від ворожих атак.

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«Експорт через кордон з Європейським Союзом – це точно соломинка, яка сьогодні допомагає українській економіці та вітчизняним аграріям, і можливо, допоможе і відновитись в майбутньому. Проте нам потрібно працювати над цим», - вважає Авраменко.



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Вона наголосила, що необхідно розвивати експорт через кордон ЄС і на перспективу.

«Аграрний сектор – це сьогодні 50% експорту, і значна частина валютних надходжень, робочих місць, які продовжують працювати. Ми не можемо втратити аграрний сектор, він надто важливий не тільки для України, але і для багатьох інших держав.

У разі відсутності повноцінного експорту з України, можуть суттєво похитнутися постулати світової харчової безпеки, які базуються, в тому числі, і на українській продукції. Тому, нестача українського зерна буде дуже суттєво відчуватись в тих країнах, які його потребують.

По друге, інший варіант вирішення проблеми з кількістю зерна на кордоні - це переробка. Але це на дуже довгу перспективу, і залучення інвестицій в переробку на сьогодні під великим питанням. Тому нам в цьому також потрібна значна допомога від наших європейських партнерів», - пояснила експерт.

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