Еврокомиссия разрешила продлить пяти странам ЕС пограничный контроль еще на три месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского Союза позволить Австрии, Германии, Дании, Швеции и Норвегии сохранить временный контроль на границах Шенгенской зоны еще в течение трех месяцев. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает УНН.
Еврокомиссия считает, что пока не достигнуты условия плана "назад в Шенген", которые позволяют вернуться к нормальному функционированию Шенгенской зоны.
"Был достигнут значительный прогресс в том, чтобы отменить временный контроль на внутренних границах, но нам необходимо закрепить его в будущем. Вот почему мы рекомендуем заинтересованным государствам-членам сохранить временный пограничный контроль еще на три месяца", - сказал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
По словам еврокомиссара по вопросам миграции и делам Димитриса Аврамопулоса, Еврокомиссия рекомендует прибегать к такому шагу только в крайних случаях.
"Шенген является одним из величайших достижений европейской интеграции. Однако понятно решение Европейской комиссии... это временные меры контроля на внутренних границах и вскоре можно будет вернуться к нормальному функционированию Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля", - добавил он.
Напомним, 16 ноября 2016 г. Европейская комиссия представила новую Европейскую систему информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая предусматривает онлайн-регистрацию и оплату въезда в Шенгенскую зону для неграждан ЕС, имеющих право безвизового въезда в размере пяти евро.