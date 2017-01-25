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Еврокомиссия разрешила продлить пяти странам ЕС пограничный контроль еще на три месяца

Еврокомиссия разрешила продлить пяти странам ЕС пограничный контроль еще на три месяца

Киев • УНН

 • 8136 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского Союза позволить Австрии, Германии, Дании, Швеции и Норвегии сохранить временный контроль на границах Шенгенской зоны еще в течение трех месяцев. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает УНН.

Еврокомиссия считает, что пока не достигнуты условия плана "назад в Шенген", которые позволяют вернуться к нормальному функционированию Шенгенской зоны.

"Был достигнут значительный прогресс в том, чтобы отменить временный контроль на внутренних границах, но нам необходимо закрепить его в будущем. Вот почему мы рекомендуем заинтересованным государствам-членам сохранить временный пограничный контроль еще на три месяца", - сказал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

По словам еврокомиссара по вопросам миграции и делам Димитриса Аврамопулоса, Еврокомиссия рекомендует прибегать к такому шагу только в крайних случаях.

"Шенген является одним из величайших достижений европейской интеграции. Однако понятно решение Европейской комиссии... это временные меры контроля на внутренних границах и вскоре можно будет вернуться к нормальному функционированию Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля", - добавил он.

Напомним, 16 ноября 2016 г. Европейская комиссия представила новую Европейскую систему информации и авторизации путешествий (ETIAS), которая предусматривает онлайн-регистрацию и оплату въезда в Шенгенскую зону для неграждан ЕС, имеющих право безвизового въезда в размере пяти евро.

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