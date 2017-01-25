Єврокомісія дозволила продовжити п'яти країнам ЄС прикордонний контроль ще на три місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу дозволити Австрії, Німеччині, Данії, Швеції та Норвегії зберегти тимчасовий контроль на кордонах Шенгенської зони ще протягом трьох місяців. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, передає УНН.
Єврокомісія вважає, що наразі не досягнуті умови плану “назад до Шенгену”, які дозволяють повернутися до нормального функціонування Шенгенської зони.
“Був досягнутий значний прогрес у тому, щоб скасувати тимчасовий контроль на внутрішніх кордонах, але нам необхідно закріпити його у майбутньому. Ось чому ми рекомендуємо зацікавленим державам-членам зберегти тимчасовий прикордонний контроль ще на три місяці” — сказав віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.
За словами єврокомісара з питань міграції і внутрішніх справ Дімітріса Аврамопулоса, Єврокомісія рекомендує вдаватися до такого кроку лише у крайніх випадках.
“Шенген є одним з найбільших досягнень європейської інтеграції. Проте зрозумілим є рішення Європейської комісії... це тимчасові заходи контролю на внутрішніх кордонах і невдовзі можна буде повернутися до нормального функціонування Шенгенської зони без внутрішнього прикордонного контролю”, — додав він.
Нагадаємо, 16 листопада 2016 року Європейська комісія презентувала нову Європейську систему інформації та авторизації подорожей (ETIAS), яка передбачає онлайн-реєстрацію та сплату за в’їзд до Шенгенської зони для негромадян ЄС, які мають право безвізового в’їзду у розмірі п’яти євро.