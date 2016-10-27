Еврокомиссия разрешила "Газпрому" увеличить прокачку газа в обход Украины - The Wall Street Journal

Европейская комиссия согласилась на использование "Газпромом" более 50% мощностей газопровода OPAL, который связывает "Северный поток" на берегу Балтийского моря и тянется через территорию Германии в городок Бранд на немецко-чешской границе.

С 2011 года "Газпром" вправе использовать OPAL только на 50%, а остальной частью трубопровода не пользовался никто.

По новому соглашению "Газпромом" сохранит свою долю, но получит право увеличить мощности через аукцион. Условие - 10-20% мощностей "Газпром" должен будет предоставлять другим поставщикам, чтобы не нарушать европейского законодательства, пишет The Wall Street Journal.

Напомним, как сообщал УНН, старший научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Эдвард Чоу ранее в своем блоге в Financial Times предупредил о том, что "Россия пытается построить новые трубопроводы в обход Украины и использует транзитные контракты, чтобы продемонстрировать европейским потребителям, что Украина является ненадежным транзитным партнером".

Более того, по его словам ценность украинской транзитной газовой системы зависит от нормализации отношений с "Газпромом".

"Иски в международные суды против "Газпрома" или угрозы повысить тарифы на транзит являются рискованным путем, если кто-то хочет, чтобы "Газпром" перешел к транзиту в обход Украины", - считают в Вашингтоне.

Также напомним, в "Нафтогазе" уже прокомментировали возможное расширение ЕК доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL. В компании завили, что их выручка в таком случае заметно сократится.