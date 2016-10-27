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"Нафтогаз" прокоментував ймовірне розширення ЄК доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL

"Нафтогаз" прокоментував ймовірне розширення ЄК доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL

Київ • УНН

 • 13767 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У випадку ухвалення Єврокомісією рішення, що дозволить російському ПАТ “Газпром” збільшити використання потужностей газопроводу OPAL, обсяги транзиту російського газу через українську територію та, відповідно, транзитна виручка України суттєво скоротяться. Українська сторона висловлює сподівання, що при винесенні рішення ЄК будуть дотримані вимоги енергетичного законодавства ЄС. Про це йдеться у заяві НАК “Нафтогаз України”, передає УНН.

“Українська сторона висловлює сподівання, що при винесенні рішення Європейської комісії щодо режиму використання потужностей газопроводу OPAL будуть дотримані вимоги енергетичного законодавства ЄС, зокрема, статті 36 Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, а також антимонопольного законодавства ЄС, яке не дозволяє дії, спрямовані на зловживання одним з учасників ринку своїм домінуючим положенням. Як член Енергетичного Співтовариства Україна розраховує, що рішення Єврокомісії у повній мірі відповідатиме як вимогам, так і принципам ЄС та буде спрямоване на досягнення його засадничих цілей об’єднати Європу у прагненні бути енергетично незалежною”, — прокоментував голова правління “Нафтогазу” Андрій Коболєв.

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Як зазначається, згідно з інформацією, яка з’явилася у ЗМІ раніше цього тижня, Єврокомісія має намір надати “Газпрому” можливість значно збільшити використання потужностей газопроводу OPAL, а отже, обсяги прокачування газу через Північний потік в обхід України.

“Розширення можливостей „Газпрому“ користуватися газопроводом OPAL призведе до посилення залежності європейських країн від російського монополіста та сприятиме реалізації планів „Газпрому“ щодо знищення української газотранспортної системи як конкурента у поставках газу до країн ЄС. У разі ухвалення Єврокомісією прогазпромівського рішення обсяги транзиту російського газу через Україну та, відповідно, транзитна виручка України суттєво скоротяться”, — йдеться у заяві.

Як повідомляється, якщо “Газпром” отримає доступ до додаткових 30% потужностей OPAL, транзит скоротиться на 10-11 млрд куб. м на рік, а транзитна виручка України — на 290-320 млн дол. США (за старим тарифом).

“Якщо „Газпром“ отримає доступ до додаткових 40% потужностей OPAL, транзитні втрати України будуть становити 13,5-14,5 млрд куб. м на рік, а транзитні доходи скоротяться на 395-425 млн дол. США”, — додали у компанії.

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У “Нафтогазі” додали, що на сьогодні чинним є рішення німецького регулятора енергетики, погоджене Європейською комісією, згідно з яким “Газпром” може використовувати лише 50% від технічної потужності газопроводу OPAL, яка загалом становить 36 млрд куб. м на рік. Решта потужності газопроводу не використовується російською стороною, а зарезервована для використання іншими операторами, зазначили у компанії.

“Приєднуючись до Енергетичного Співтовариства, Україна розраховувала на непохитність базових принципів цієї організації, завданням якої є, зокрема, посилення безпеки постачання в межах єдиного регуляторного поля. Діяльність Енергетичного Співтовариства спрямовується на створення єдиного ринку енергоресурсів з системою координації взаємодопомоги у випадку серйозних збоїв у роботі енергетичних мереж або зовнішніх негативних проявів”, — сказано у заяві.

Вказано, що Україна є першою договірною стороною Енергетичного Співтовариства, яка повністю впровадила вимоги законодавства Енергоспівтовариства у сфері безпеки постачань.

“Українська сторона очікує, що рішення Європейської Комісії повністю відповідатиме її базовим принципам та буде спрямоване на зміцнення енергетичної незалежності Євросоюзу”, — заявили у “Нафтогазі”.

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