"Нафтогаз" прокомментировал возможное расширение ЕК доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В случае принятия Еврокомиссией решения, что позволит российскому ОАО "Газпром" увеличить использование мощностей газопровода OPAL, объемы транзита российского газа через украинскую территорию и, соответственно, транзитная выручка Украины существенно сократятся. Украинская сторона надеется, что при вынесении решения ЕК будут соблюдены требования энергетического законодательства ЕС. Об этом говорится в заявлении НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.
"Украинская сторона надеется, что при вынесении решения Европейской комиссии по режиму использования мощностей газопровода OPAL будут соблюдены требования энергетического законодательства ЕС, в частности, статьи 36 Директивы 2009/73 / ЕС об общих правилах внутреннего рынка природного газа, а также антимонопольного законодательства ЕС, не позволяет действия, направленные на злоупотребления одним из участников рынка своим доминирующим положением. Как член Энергетического Сообщества Украина рассчитывает, что решение Еврокомиссии будет в полной мере отвечать как требованиям, так и принципам ЕС и будет направлено на достижение его основных целей объединить Европу в стремлении быть энергетически независимой", - прокомментировал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Как отмечается, согласно появившейся в СМИ ранее на этой неделе, Еврокомиссия намерена предоставить "Газпрому" возможность значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL, а следовательно, объемы прокачки газа через Северный поток в обход Украины.
"Расширение возможностей "Газпрома" пользоваться газопроводом OPAL приведет к усилению зависимости европейских стран от российского монополиста и будет способствовать реализации планов "Газпрома" по уничтожению украинской газотранспортной системы как конкурента в поставках газа в страны ЕС. В случае принятия Еврокомиссией прогазпромовского решение объемы транзита российского газа через Украину и, соответственно, транзитная выручка Украине существенно сократятся", - говорится в заявлении.
Как сообщается, если "Газпром" получит доступ к дополнительным 30% мощностей OPAL, транзит сократится на 10-11 млрд куб. м в год, а транзитная выручка Украины - на 290-320 млн долл. США (по старому тарифу).
"Если "Газпром" получит доступ к дополнительным 40% мощностей OPAL, транзитные потери Украины будут составлять 13,5-14,5 млрд куб. м в год, а транзитные доходы сократятся на 395-425 млн долл. США", - добавили в компании.
В "Нафтогазе" добавили, что в настоящее время действует решение немецкого регулятора энергетики, согласованное Европейской комиссией, согласно которому "Газпром" может использовать только 50% от технической мощности газопровода OPAL, которая в целом составляет 36 млрд куб. м в год. Остальные мощности газопровода не используется российской стороной, а зарезервирована для использования другими операторами, отметили в компании.
"Присоединяясь к Энергетическому Сообществу, Украина рассчитывала на стойкость базовых принципов этой организации, задачей которой является, в частности, усиление безопасности поставок в рамках единого регуляторного поля. Деятельность Энергетического Сообщества направлена на создание единого рынка энергоресурсов с системой координации взаимопомощи в случае серьезных сбоев в работе энергетических сетей или внешних негативных проявлений", - говорится в заявлении.
Указано, что Украина является первой договорной стороной Энергетического Сообщества, полностью внедрила требования законодательства Энергосообществу в сфере безопасности поставок.
"Украинская сторона ожидает, что решение Европейской Комиссии полностью будет соответствовать ее базовым принципам и будет направлено на укрепление энергетической независимости Евросоюза", - заявили в "Нафтогазе".