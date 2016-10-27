"Нафтогаз" прокомментировал возможное расширение ЕК доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL

"Украинская сторона надеется, что при вынесении решения Европейской комиссии по режиму использования мощностей газопровода OPAL будут соблюдены требования энергетического законодательства ЕС, в частности, статьи 36 Директивы 2009/73 / ЕС об общих правилах внутреннего рынка природного газа, а также антимонопольного законодательства ЕС, не позволяет действия, направленные на злоупотребления одним из участников рынка своим доминирующим положением. Как член Энергетического Сообщества Украина рассчитывает, что решение Еврокомиссии будет в полной мере отвечать как требованиям, так и принципам ЕС и будет направлено на достижение его основных целей объединить Европу в стремлении быть энергетически независимой", - прокомментировал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Как отмечается, согласно появившейся в СМИ ранее на этой неделе, Еврокомиссия намерена предоставить "Газпрому" возможность значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL, а следовательно, объемы прокачки газа через Северный поток в обход Украины.

"Расширение возможностей "Газпрома" пользоваться газопроводом OPAL приведет к усилению зависимости европейских стран от российского монополиста и будет способствовать реализации планов "Газпрома" по уничтожению украинской газотранспортной системы как конкурента в поставках газа в страны ЕС. В случае принятия Еврокомиссией прогазпромовского решение объемы транзита российского газа через Украину и, соответственно, транзитная выручка Украине существенно сократятся", - говорится в заявлении.

Как сообщается, если "Газпром" получит доступ к дополнительным 30% мощностей OPAL, транзит сократится на 10-11 млрд куб. м в год, а транзитная выручка Украины - на 290-320 млн долл. США (по старому тарифу).

"Если "Газпром" получит доступ к дополнительным 40% мощностей OPAL, транзитные потери Украины будут составлять 13,5-14,5 млрд куб. м в год, а транзитные доходы сократятся на 395-425 млн долл. США", - добавили в компании.

В "Нафтогазе" добавили, что в настоящее время действует решение немецкого регулятора энергетики, согласованное Европейской комиссией, согласно которому "Газпром" может использовать только 50% от технической мощности газопровода OPAL, которая в целом составляет 36 млрд куб. м в год. Остальные мощности газопровода не используется российской стороной, а зарезервирована для использования другими операторами, отметили в компании.

"Присоединяясь к Энергетическому Сообществу, Украина рассчитывала на стойкость базовых принципов этой организации, задачей которой является, в частности, усиление безопасности поставок в рамках единого регуляторного поля. Деятельность Энергетического Сообщества направлена ​​на создание единого рынка энергоресурсов с системой координации взаимопомощи в случае серьезных сбоев в работе энергетических сетей или внешних негативных проявлений", - говорится в заявлении.

Указано, что Украина является первой договорной стороной Энергетического Сообщества, полностью внедрила требования законодательства Энергосообществу в сфере безопасности поставок.

"Украинская сторона ожидает, что решение Европейской Комиссии полностью будет соответствовать ее базовым принципам и будет направлено на укрепление энергетической независимости Евросоюза", - заявили в "Нафтогазе".