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Єврокомісія не штрафуватиме “Газпром” - ЗМІ

Єврокомісія не штрафуватиме “Газпром” - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. ПАТ “Газпром” уникне штрафу Єврокомісії в антимонопольній справі, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

У середу, 26 жовтня, в Брюсселі відбулася зустріч заступника голови правління “Газпрому” Олександра Медведєва і єврокомісара з питань конкуренції Маргарет Вестагер.

Як повідомили джерела Bloomberg, “Газпром” запропонував ЄК низку варіантів щодо вирішення спору, щоб уникнути штрафу, відмовляючись при цьому погоджуватися зі звинуваченнями.

“Російський ”Газпром“, постачальник близько 30% природного газу в ЄС, як очікується, уникне штрафу в суперечці з антимонопольним регулятором ЄС щодо ціноутворення”, — йдеться в повідомленні.

За підсумками переговорів “Газпром” не очікує штрафу від ЄК або ж він буде мінімальним. Крім того, “Газпром” сподівається на успіх, так як за час розслідування ринкові умови сильно змінилися.

Підсумки угоди щодо даної антимонопольної справи будуть оголошені в найближчі дні або тижні, зазначає видання.

Українські Національні Новини

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