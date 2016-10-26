Єврокомісія не штрафуватиме “Газпром” - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. ПАТ “Газпром” уникне штрафу Єврокомісії в антимонопольній справі, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
У середу, 26 жовтня, в Брюсселі відбулася зустріч заступника голови правління “Газпрому” Олександра Медведєва і єврокомісара з питань конкуренції Маргарет Вестагер.
Як повідомили джерела Bloomberg, “Газпром” запропонував ЄК низку варіантів щодо вирішення спору, щоб уникнути штрафу, відмовляючись при цьому погоджуватися зі звинуваченнями.
“Російський ”Газпром“, постачальник близько 30% природного газу в ЄС, як очікується, уникне штрафу в суперечці з антимонопольним регулятором ЄС щодо ціноутворення”, — йдеться в повідомленні.
За підсумками переговорів “Газпром” не очікує штрафу від ЄК або ж він буде мінімальним. Крім того, “Газпром” сподівається на успіх, так як за час розслідування ринкові умови сильно змінилися.
Підсумки угоди щодо даної антимонопольної справи будуть оголошені в найближчі дні або тижні, зазначає видання.