Еврокомиссия не будет штрафовать "Газпром" - СМИ

В среду, 26 октября, в Брюсселе состоялась встреча заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева и еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер.

Как сообщили источники Bloomberg, "Газпром" предложил ЕК ряд вариантов по решению спора, чтобы избежать штрафа, отказываясь при этом соглашаться с обвинениями.

"Российский" Газпром", поставщик около 30% природного газа в ЕС, как ожидается, избежит штрафа в споре с антимонопольным регулятором ЕС по ценообразованию", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров "Газпром" не ожидает штрафа от ЕК или же он будет минимальным. Кроме того, "Газпром" надеется на успех, так как за время расследования рыночные условия сильно изменились.

Итоги соглашения по данному антимонопольному делу будут объявлены в ближайшие дни или недели, отмечает издание.