Єврокомісія дозволила "Газпрому" збільшити прокачку газу в обхід України - The Wall Street Journal
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Єврокомісія днями дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL, який побудовано в обхід України. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.
Європейська комісія погодилася на використання "Газпромом" більш ніж 50% потужностей газопроводу OPAL, який пов'язує "Північний потік" на березі Балтійського моря і тягнеться через територію Німеччини до містечка Бранд на німецько-чеському кордоні.
З 2011 року "Газпром" мав право використовувати OPAL лише на 50%, а іншою частиною трубопроводу не користувався ніхто.
За новою угодою "Газпромом" збереже свою частку, але отримає право збільшити потужності через аукціон. Умова - 10-20% потужностей "Газпром" повинен буде надавати іншим постачальникам, щоб не порушувати європейського законодавства, пише The Wall Street Journal.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, старший науковий співробітник програми з енергетики та національної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні Едвард Чоу раніше у власному блозі на Financial Times попередив про те, що "Росія намагається побудувати нові трубопроводи в обхід України та використовує транзитні контракти, щоб продемонструвати європейським споживачам, що Україна є ненадійним транзитним партнером".
Більше того, за його словами цінність української транзитної газової системи залежить від нормалізації відносин з “Газпромом”.
"Позови в міжнародні суди проти “Газпрому” чи погрози підвищити тарифи на транзит є ризикованим шляхом, якщо хтось хоче, щоб “Газпром” перейшов до транзиту в обхід України", - вважають у Вашингтоні.
Також нагадаємо, у "Нафтогазі" вже прокоментували ймовірне розширення ЄК доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL. Так у компаній завили, що їх виручка у такому випадку помітно скоротиться.