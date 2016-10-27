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Єврокомісія дозволила "Газпрому" збільшити прокачку газу в обхід України - The Wall Street Journal

Єврокомісія дозволила "Газпрому" збільшити прокачку газу в обхід України - The Wall Street Journal

Київ • УНН

 • 11211 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Єврокомісія днями дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL, який побудовано в обхід України. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

Європейська комісія погодилася на використання "Газпромом" більш ніж 50% потужностей газопроводу OPAL, який пов'язує "Північний потік" на березі Балтійського моря і тягнеться через територію Німеччини до містечка Бранд на німецько-чеському кордоні.

З 2011 року "Газпром" мав право використовувати OPAL лише на 50%, а іншою частиною трубопроводу не користувався ніхто.

За новою угодою "Газпромом" збереже свою частку, але отримає право збільшити потужності через аукціон. Умова - 10-20% потужностей "Газпром" повинен буде надавати іншим постачальникам, щоб не порушувати європейського законодавства, пише The Wall Street Journal.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, старший науковий співробітник програми з енергетики та національної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні Едвард Чоу раніше у власному блозі на Financial Times попередив про те, що "Росія намагається побудувати нові трубопроводи в обхід України та використовує транзитні контракти, щоб продемонструвати європейським споживачам, що Україна є ненадійним транзитним партнером".

Більше того, за його словами цінність української транзитної газової системи залежить від нормалізації відносин з “Газпромом”.

"Позови в міжнародні суди проти “Газпрому” чи погрози підвищити тарифи на транзит є ризикованим шляхом, якщо хтось хоче, щоб “Газпром” перейшов до транзиту в обхід України", - вважають у Вашингтоні.

Також нагадаємо, у "Нафтогазі" вже прокоментували ймовірне розширення ЄК доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.  Так у компаній завили, що їх виручка у такому випадку помітно скоротиться.

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