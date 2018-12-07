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Еврокомиссар призвал отпустить Сенцова для получения премии Сахарова

Киев • УНН

 • 8851 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Россия должна отпустить украинского режиссера Олега Сенцова на вручение премии Сахарова, которое состоится в Страсбурге на следующей неделе. Об этом сегодня заявил еврокомиссар добрососедства Йоханнес Хан в своем Twitter, передает УНН.

Еврокомиссар призвал отпустить Сенцова для получения премии Сахарова

"Олег Сенцов будет награжден премией Сахарова Европейского парламента. Приговорен к 20 годам заключения, он не сможет лично получить премию. Поэтому я повторно призываю: отпустите Сенцова получить премию Сахарова", - написал Ган.

Как сообщал УНН, 25 октября 2018 года во время пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге Президент Европарламента Антонио Таяни объявил Олега Сенцова победителем ежегодной премии "За свободу мысли" имени Сахарова.

Журналист Рикард Йозвяк ранее заявил, что Сенцова на вручении премии Сахарова представят адвокат и сестра.

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