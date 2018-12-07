Єврокомісар закликав відпустити Сенцова для отримання премії Сахарова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Росія має відпустити українського режисера Олега Сенцова на вручення премії Сахарова, яке відбудеться в Стразбурзі наступного тижня. Про це сьогодні заявив єврокомісар добросусідства Йоганнес Ган у своєму Twitter, передає УНН.
“Олег Сенцов буде нагороджений премією Сахарова Європейського парламенту. Засуджений до 20 років ув’язнення, він не зможе особисто отримати премію. Тому я повторно закликаю: відпустіть Сенцова отримати премію Сахарова”, — написав Ган.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня 2018 року під час пленарної сесії Європейського Парламенту (ЄП) у місті Страсбург Президент Європарламенту Антоніо Таяні оголосив Олега Сенцова переможцем щорічної премії “За свободу думки” імені Сахарова.
Журналіст Рікард Йозвяк раніше заявив, що Сенцова на врученні премії Сахарова представлять адвокат і сестра.