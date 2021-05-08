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Евровидение: украинская группа Go_A отправилась в Роттердам

Евровидение: украинская группа Go_A отправилась в Роттердам

Киев  •  УНН

 • 18577 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Конкурсанты от Украины, музыкальная группа Go_A отправилась в Роттердам, где в этом году проходит Песенный конкурс Евровидение. Соответствующей новостью участники группы подилилсь в своем Instagram, передает УНН.

Цитата

"Мы отправляемся в Роттердам", - сообщили участники группы, поделившись видео из аэропорта "Борисполь".

Детали

65-й конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 году в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up), однако его проведение было отложено на год из-за пандемии коронавируса.

По планам организаторов, теперь "Евровидение" должно пройти 18-22 мая, также в Роттердаме и под прежним лозунгом.

Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.

Стоит также отметить, что две страны снялись с конкурса - это Армения и Беларусь, исключена из-за своей скандальной песни.

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Публикация от Go_A (@go_a_band)

Напомним

Клип на песню "SHUM" представителя Украины группы Go_A вошел в перечень 10 самых популярных видео на официальном ютуб-канале Евровидения.

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