Евровидение: украинская группа Go_A отправилась в Роттердам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Конкурсанты от Украины, музыкальная группа Go_A отправилась в Роттердам, где в этом году проходит Песенный конкурс Евровидение. Соответствующей новостью участники группы подилилсь в своем Instagram, передает УНН.
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"Мы отправляемся в Роттердам", - сообщили участники группы, поделившись видео из аэропорта "Борисполь".
Детали
65-й конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 году в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up), однако его проведение было отложено на год из-за пандемии коронавируса.
По планам организаторов, теперь "Евровидение" должно пройти 18-22 мая, также в Роттердаме и под прежним лозунгом.
Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.
Стоит также отметить, что две страны снялись с конкурса - это Армения и Беларусь, исключена из-за своей скандальной песни.
Напомним
Клип на песню "SHUM" представителя Украины группы Go_A вошел в перечень 10 самых популярных видео на официальном ютуб-канале Евровидения.